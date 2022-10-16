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  4. Ekmek arası dönere zam üstüne zam! Dönerin porsiyon fiyatı 120 TL'ye dayandı

Ekmek arası dönere zam üstüne zam! Dönerin porsiyon fiyatı 120 TL'ye dayandı

16.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda gelen zamlardan sonra dönerin tadı kaçtı. Ete gelen zamlardan sonra dönerin neredeyse her ay fiyatı artıyor. Bir porsiyon et dönerin fiyatı 120 TL'ye dayandı. Esnaf lokantasında ise bir kaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu. Dürüm döner 60 TL, pilav üstü dönerse 70 TL'ye yükseldi.

Ekmek arası dönere zam üstüne zam! Dönerin porsiyon fiyatı 120 TL'ye dayandı

Yüksek enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerde zam yağmuru devam ediyor. Özellikle son aylarda gelen zamlardan nasibini yemek sektörü de aldı. Ete gelen zamlardan sonra döner fiyatları yükseldi.

Neredeyse her ay fiyatlar yükselirken, yaşanan durumdan esnaf da vatandaş da şikayetçi.

DÖNERİN PORSİYONU 120 TL

Show Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Etiler'deki bir dönercide et dönerin porsiyonu 120 TL'ye yükseldi.

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PİLAV ÜSTÜ DÖNER 70 TL, DÜRÜM İSE 60 TL

Esnaf lokantasında bir kaç ay önce 45 TL'den satılan dönerin fiyatı da 70 TL oldu. Dürüm döner 60 TL, pilav üstü dönerse 70 TL'ye yükseldi.

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Fiyatları gören müşteriler özellikle et döner yemekten vazgeçerken, tavuk dönere yöneliyor.

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Anahtar Kelimeler:
döner Zam ekmek
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