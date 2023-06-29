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  4. Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı! Çaresizce izlerken söylediği sözler yürekleri dağladı

Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı! Çaresizce izlerken söylediği sözler yürekleri dağladı

29.06.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda alevlere teslim olan otomobil küle döndü. Küle dönen aracıyla simit satarak ekmek parasını kazandığını söyleyen sürücü, yangını gözyaşları içerisinde cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.

Ekmek teknesi gözünün önünde cayır cayır yandı! Çaresizce izlerken söylediği sözler yürekleri dağladı

Olay, Hendek ilçesi D-100 karayolu Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Esenboğa idaresindeki otomobilde elektrik aksamından dolayı yangın çıktı. Sürücü otomobili emniyet şeridine çekti. Araçta çıkan yangına müdahale etmek isteyen ancak alevleri söndüremeyen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, D-100 karayolunda çaresizce yardım beklemeye başladı. Alev topuna dönen otomobile, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın neticesinde araç kullanılamaz hale geldi.

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O ANLARI KAYIT ALTINA ALDI

Öte yandan, sürücü Esenboğa aracının yanmaya başladığı anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Yardım için D-100 karayolunun ortasına kadar çıkan Kenan Esenboğa’ya hiçbir aracın durmadan yoluna devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Görüntülerde, aracı yanan sürücünün çaresizce gözyaşları içerisinde itfaiye ekiplerinin gelmesini beklediği anlar yer aldı.

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"EKMEK PARAM GİTTİ"

Yangını saniye saniye kaydeden Kenan Esenboğa, “Arabam tutuştu yanıyor şu anda. Maalesef şase yaptı yapacak bir şey yok. Elektrik aksamında çıkan yangın neticesinde cayır cayır yanıyor. İçinden çıktık son anda. Hendek ilçesinde simit satıyorum bu arabayla. Adapazarı’ndan, Hendek istikametine doğru giderken biranda aracın tamponundan duman çıktı.

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Kendimizi dışarıya attık ve o anda alevler aracı sarmaya başladı. Ben bu araçla sanayide simit, poğaça satarak ekmek paramı kazanıyordum. Canımıza gelmedi elhamdülillah. Trafikte biri de yardım istediği zaman Allah rızası için durup bir bakın. Ekmek param gitti ama canımıza gelmedi çok şükür” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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