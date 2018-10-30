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Ekmeklerini mangal kömüründen çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen evlerine alın teri ile ekmek götürmek için mücadele ediyor - 10 yıldır geleneksel yöntemlerle üretim yapan Bilal Delek: "250-300 ton kömür üretiyoruz. İşimiz zor. Çıkardığımız kömür gibi siyah oluyoruz. İşimizi alın terimizle yaptığımız için memnunuz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da geçimlerini mangal kömüründen sağlayan işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen evlerine alın teri ile ekmek götürmek için gece gündüz mesai yapıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışan işçiler, bu yıl Çermik ilçesinde kurdukları çadırda ekmek mücadelesi veriyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen Ağaçdiken ve Dikyol köylerinde, nisan ayından bu yana günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren işçiler, ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür üretiyor.

Odunların yaklaşık 20 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürü Mardin, Muş, Gaziantep, Antalya, Şanlıurfa, Elazığ ve Malatya'da satılıyor.

- "250-300 ton kömür üretiyoruz"

10 yıldır geleneksel yöntemlerle üretim yapan Bilal Delek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm zorluklara rağmen alın teri ile kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"250-300 ton kömür üretiyoruz. İşimiz zor. Çıkardığımız kömür gibi siyah oluyoruz. İşimizi alın terimizle yaptığımız için memnunuz." diyen Delek, başka illere gitmek yerine bu yıl kazançlarını memleketlerinde sağladıklarını aktardı.

- "Kestiğimiz ağaçlar filiz vererek canlanıyor"

Mehmet Nezir Durmaz ise Orman İşletme Müdürlüğünden gerekli izinleri aldıktan sonra belirlenen alanda kesim yaptıklarını ifade ederek, kesilen ağaçları budadıktan sonra üzerlerini saman ve toprakla kapattıklarını belirtti.

Yanma işlemi sırasında gece gündüz nöbet tuttuklarını dile getiren Durmaz, soğutma işleminden sonra kömürleri çuvallarla Türkiye'nin farklı illerine gönderdiklerini ifade etti.

Durmaz, "Kestiğimiz ağaç tekrar güzel filiz vererek canlanıyor. Kuruyan ve yaşlanan ağaçlardan mangal kömürü yapıyoruz. Kesim yaptığımız yerlerde iyi ve temiz olan ağaçları bırakıyoruz. Kuruyan ağaçları kesiyoruz ki tekrar filizlenebilsinler." diye konuştu.

- "Paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz"

Yeterli destek ile yurt dışına mangal kömürü ihraç edilebileceklerini belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendisine yetecek mangal kömürü alanları var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bu sektörde çalışan çok insanımız var. Bugün Yozgat, Konya, Antalya, Bursa ve Edirne gibi illerde de bu işi yapan insanlarımız var. Kömürümüz bize yeter. Dışarıya da ihracat yapabiliriz. Paramızın ülkemizde kalmasını istiyoruz. İmkan sağlanırsa Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak mangal kömürünü üretip, dışarıya ihracat yapabiliriz."

Mangal kömürünün zor şartlarda, emek verilerek üretildiğine işaret eden Durmaz, bunun bilinmesini istediklerini söyledi.

Kazancı ile 6 çocuğunu okuttuğunu anlatan Durmaz, "Üniversiteye giden, öğretmen olan çocuğum var." şeklinde konuştu.

8 aylık süreçte çalışma bölgelerinde kendilerine bir yaşam alanı kurduklarını dile getiren Durmaz, kurdukları çadırlarda aileleriyle ve beraberlerinde getirdikleri küçükbaş hayvanları, tavukları ve ördekleri ile yaşam sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

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Çermik Diyarbakır mangal kömürü

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