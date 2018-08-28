Ekonomi Bakanlığı'ndan şok öneri! Rusya'yı bölelim

Kommersant'ın haberine göre Rusya Ekonomi Bakanlığı, "Mekansal Kalkınma Stratejisi" kapsamında ülkeyi 14 makro bölgeye bölmeyi önerdi.
Rusya'da şu anda Uzak Doğu ve Orta Kafkasya olmak üzere 2 makro bölge bulunuyor.
Bakanlık ise 12 yeni makro bölge daha oluşturulması üzerinde çalışıyor.
Bakanlık uzmanları, bu stratejinin bölgelerarası işbirliği için daha iyi koşullar oluşturacağını ve bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınma potansiyellerini ortaya çıkaracağını belirtiyor.
Strateji tasarısının eylül ayında hükümete sunulması ve ekim ayında onaylanması bekleniyor.
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