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Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:49 | Son Güncelleme

Kocaeli, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, ekonomik şartlardan dolayı, bu yıl yedincisini düzenleyecekleri Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’nu ileri bir tarihe ertelediklerini açıkladı. Karabacak, makam araçlarının iptal edilmesi gibi tedbirlerle belediyenin yüzde 35 tasarruf edeceğini söyledi.

Ekonomik gelişmeler Kocaeli Darıca'da maratonu iptal ettirdi!

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak düzenlediği basın toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Başkan Karabacak, “Son zamanlarda ülkemizdeki ekonomik kriz inanıyoruz ki halkımızın da desteği ile en kısa zamanda aşılacaktır. Bizler de yerel yönetimler olarak bu konuda adımlar atıyoruz” dedi.

MAKAM ARAÇLARI DA İPTAL!

Sözcü'de yer alan habere göre; önceliklerinin halkın genel ihtiyaçlarını karşılamak ve çözmek olduğunu ifade eden Karabacak, “Tasarruf tedbirleri çerçevesinde 14 Ekim 2018 tarihinde yapmayı planladığımız Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nu ileri bir tarihe erteledik. Böyle bir ortamda sosyal ve kültürel etkinliklere bir süre ara vereceğiz. Bunun yanı sıra birim müdürlerimizin kendi istekleriyle kullandığı araçları garajlara çektik, kiralık olanları iade edeceğiz.” dedi.

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“Müdürlerimiz kendi imkanlarını seferber ediyor buradan da onlara teşekkür ediyorum” diyen Başkan Karabacak sözlerini şöyle sürdürdü ” Belediye olarak harcamalarımızda da tasarrufa gidiyoruz. Özellikle bütün alımlarda yerli malı şartını getiriyoruz, ekonomimize ne kadar katkı sağlayabilirsek o kadar iyi bir iş yapmış oluruz. Bu tasarruflardan yüzde 30-35'lik katkı sağlayacağımıza inanıyorum”


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Anahtar Kelimeler:
Darıca Kocaeli Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak Uluslararası Darıca Yarı Maratonu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bravo Şükrü Başkan.... Helal olsun halka hizmet böyle olur...
bu tedbileri 16 yıldır nedne yapmadınız ey akp
oha bir belediyenin makam araçlarından yüzde 35 ila 40 tasarruf sağlanıyorsa bitmiş demektir ülke. bütçenin yarısnı makam araçları yiyormuş demek ki. bugüne kadar aksırıncaya tıksırıncaya kadar yemişler. hakkım varsa haram zehir zıkkım olsun.
helal olsun.gerçek vatansever bir belediye başkanı.
Sosyal sorumluluk projeleri iptal edilerek tasarruf olmaz!
HA ŞÖYLE KRİZİ KABUL EDİN LÜTFENNN?HANİ YOKTU?
ALLAH SOYLETMİŞ REİS DUYMADIN KRIZ LAFINI ATAR BUNU
ne kırizi dış güçlerin işiydi hanıı
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