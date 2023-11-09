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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi

09.11.2023 10:48 | Son Güncelleme:
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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı. Zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi başladı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin düzenlendiği Taşkent Uluslararası İş ve Kongre Merkezi'ne gelişte Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Burada çekilen aile fotoğrafında Erdoğan ve Mirziyoyev'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, solunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bulundu.

Kaynak: AA

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