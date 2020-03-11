EKPSS geç başvuru dönemi başladı!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yani EKPSS için son başvuru dönemi başladı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM merkezlerinden veya AİS üzerinden gerçekleştiriyorlar. İşte EKPSS geç başvuru ile ilgili detaylar...

EKPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

12 Mart 23.59’a kadar süre tanınan geç başvuru döneminde EKPSS adayları online olarak AİS üzerinden veya ÖSYM başvuru merkezlerinden gerçekleştirecekler. Bu da ÖSYM’de geçerli bir fotoğraflarından gerçekleştirecekler.

Normal başvurudandan farklı olarak adayların başvuru süresi bitmeden kura /sınav ücretini www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav/kura başvuru ücretini TL olarak yatırmaları gerekmektedir..

AİS ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

EKPSS SINAV VE KURA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru ile ilgili tüm detayları yukarıdaki bağlantı ile açabileceğiniz EKPSS başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

EKPSS NASIL BİR SINAVDIR?

Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki başlık altında sorular yöneltilmektedir. Genel yetenek testi Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurtdaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkiye Coğrafyası, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular yer almaktadır.

