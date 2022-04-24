EKPSS PUAN HESAPLAMA! EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS puanı nasıl hesaplanır?

Engelli Kamu Personeli Sınavı (EKPSS), 24 Nisan 2022 Pazar yani bugün gerçekleşti. EKPSS'ye toplamda 95 bin 17 adayın katıldığı EKPSS sınavının sonuçları 20 Mayıs'ta açıklanacak. EKPSS soru ve cevapları da erişime açıldı. EKPSS Türkiye'de 81 il merkezinde yapıldı ve toplam 60 soru yer aldı. Adaylar EKPSS puan hesaplamaya dair sorular sorulmaya başladı. EKPSS soru ve cevaplarının açıklanmasından sonra adaylar, puanlarını nasıl hesaplayacaklarını öğrenmek istiyor. EKPSS puan hesaplamaya dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

EKPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı puanını hesaplamak için EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. EKPSS puanı Özel formüller ve geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki istatistiksel veriler kullanılarak hesaplanmaktadır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

EKPSS PUAN HESAPLAMA

10 net= 58.02 puan 12 net= 59,96 puan 14 net= 61.62 puan 16 net= 63,28 puan 18 net= 64.94 puan 20 net= 66.6 puan 22 net= 68.26 puan 24 net=69.92 puan

KPSS puan hesaplama aracımızla Lisans, Önlisans, Ortaöğretim, Öğretmenlik (ÖABT) ve DHBT için P1-P124 puanlarını hesaplayabilirsiniz.

