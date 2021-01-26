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EKPSS sonuçları açıklandı

26.01.2021 15:20 | Son Güncelleme:
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EKPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS sonuçlarının açıklandığını belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Prof. Dr. Aygün, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli EKPSS adaylarımız,

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS"

[SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ](https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8119)


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