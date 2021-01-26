EKPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, EKPSS ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Prof. Dr. Aygün, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Değerli EKPSS adaylarımız,

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS"

[SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ](https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8119)

Değerli EKPSS adaylarımız,

13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.

Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. #2021EKPSS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 26, 2021



