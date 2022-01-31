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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sonuçları nereden sorgulanır?

31.01.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için adaylar tercihlerini 14 Ocak'a kadar tamamlamıştı. Şimdi ise gözler EKPSS tercih sonuçlara çevrildi. 2022'ye ait EKPSS başvuruları 15 Şubat'a kadar sürecek. Peki EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. İşte detaylar...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sonuçları nereden sorgulanır?

EKPSS tercih başvuruları Ocak 2022'nin ilk haftasında başladı. Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylar EKPSS tercih sonuçlarını ÖSYM'den sorgulayacak. İşte detaylı bilgiler...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları hakkında henüz bilgi vermedi. Geçtiğimiz yıla bakıldığında 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercih sonuçları 26 Ocak'ta belli olmuştu. Adaylar sonuçlarını bu tarihte öğrenmişti. Bu yıl da sonuçların şubat ayının ilk haftasında erişime açılacağı öngörülüyor. Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından sorgulayacak. Adayların evine veya kurumlara posta yoluyla belge gönderilmeyecek. Kadroya alınan adaylar, gerekli işlemleri yerleştirildikleri kuruma başvurarak öğrenecek.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS sonuçları nereden sorgulanır?

2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranından yapılacak. Başvurular 5 Şubat 2022'ye kadar açık olacak. 2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak ve sınav başvuruları 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli kişilerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçları doğrultusunda devlet memuru olarak çalışmasına imkan veren sınav sisteminin kısaltılmışıdır. Açılımı ise, 'Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'dır.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLNACAK?

EKPSS 24 Nisan 2022'de yapılacak. Sonuçlar ise 20 Mayıs'ta belli olacak.


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