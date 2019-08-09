HABER

Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen çocukları obez yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 15:32 | Son Güncelleme

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi 1-2 saatle sınırlı tutmaları tavsiyesinde bulundu

Ekran karşısında çok fazla zaman geçirmenin çocuklarda obez olma riskini arttırdığı bildirildi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan habere göre, Finlandiyalı uzmanların yaptığı araştırma, ekran karşısında çok fazla zaman geçiren çocukların, ne kadar çok fiziksel aktivitede bulunsalar da obez olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma çerçevesinde Finlandiya'da yaşayan 9 ila 12 yaşlarındaki 10 binden fazla çocuğun ekran alışkanlıkları ile obez olma oranları karşılaştırıldı.

Araştırmada, çocukların televizyon ve bilgisayar ekranı karşısında durağan şekilde geçirdikleri zaman ile ağırlık, boy ve bel çevresi gibi fiziksel özellikleri ölçüldü.

Bulgular, yaş, cinsiyet, anadil, uyku süresi ve boş zamanlarda yapılan egzersiz gibi faktörlerin bu ihtimalde değişiklik yaratmadığını gösterdi.

Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının ekran başında geçirdiği süreyi 1-2 saatle sınırlı tutmaları tavsiyesinde bulundu.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladıİstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı
Hatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandıHatay Valisi Doğan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Finlandiya Obez

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Amanos'da toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Afrin'deki üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

Üs bölgesine hain saldırı! Yaralı askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.