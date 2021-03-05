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Ekran kartı fiyatları neden arttı?

05.03.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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Ekran kartı fiyatları neden arttı?

Ekran kartı fiyatları neden arttı? Peki ne oldu da birden bire ekran kartı fiyatları tavan yaptı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Eğer son günlerde ekran kartınızı yenilemeyi düşündüyseniz hiç de alışık olmadığınız bir tablo ile karşı karşıya kalmışsınız demektir. Çünkü 2021 Şubat ayı itibarıyla ekran kartı fiyatlarında artış gerçekleşti.

Üstelik öyle yüzde 10, yüzde 20 gibi artışlardan bahsetmiyoruz. Orta seviye 2000 TL civarında fiyata sahip olan bir kartın fiyatı 8000 TL’yi de aştı. Peki ne oldu? Neden birden bire fiyatlar bu kadar uçtu? Şimdi bu konu hakkında size bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.

Halihazırda ekran kartlarında kullanılan yüksek teknolojili GPU’lardan tutun da akıllı telefonlarda kullanılan yonga setlerine kadar pek çok çipin üretimini Tayvanlı TSMC şirketi gerçekleştiriyor.

TSMC TALEBE YETİŞEMEDİ

Yeni nesil konsolları, 5nm üretim teknolojisi ile geliştirilen yonga setleri, ekran kartlarına olan talebin artması gibi faktörler üst üste gelince TSMC’nin de tüm üretim bantları doldu.

AMD ve Nvidia TMSC’den ek kota istedi. Fakat iki şirket olumlu yanıt alamadı. Hal böyle olunca hem ekran kartı tarafında, hem de konsol tarafında belli başlı stok sıkıntıları ortaya çıktı.

Stok sıkıntısı ortaya çıkınca piyasada az sayıda kalan yüksek RAM kapasitesine sahip kartlara olan talep de artmış oldu.

İşte ekran kartlarındaki fiyat artışının sebebini bu şekilde özetlemek mümkün.

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Nvidia
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