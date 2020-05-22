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Ekranıyla bir ilk: Razer Blade Pro 17 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.05.2020 11:11 | Son Güncelleme

Razer, Razer Blade Pro 17 dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı. Yeni Razer Blade Pro 17, donanımı ile özellikle oyuncuların dikkatini çekerken, ekranıyla bir ilki gerçekleştiriyor. Peki Razer Blade Pro 17 özellikleri neler? Razer Blade Pro 17 fiyatı ne kadar?

Ekranıyla bir ilk: Razer Blade Pro 17 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Razer dizüstü bilgisayardan, oyuncu kulaklığına hatta telefona kadar birçok ürünün üreticisi konumunda. Fakat şirketin gönlünde ayrı bir yeri olan sektör dizüstü bilgisayar sektörü. Bu yüzden yeni bilgisayarlarını teker teker satışa sunan Razer, geçtiğimiz haftalarda 120 Hz ekran yenileme hızına sahip Razer Blade Stealth 2020'yi duyurmuştu. Razer şimdi ise ekran yenileme hızında bir ilke imza atarak Razer Blade Pro 17'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

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RAZER BLADE PRO 17 ÖZELLİKLERİ

Razer Blade Pro 17'nin özellikleri arasında 17,3 inç büyüklüğünde 1080p çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran tam 300 Hz ekran yenileme hızına sahip. Bu hız ile oldukça akıcı bir deneyim sunan Razer Blade Pro 17, opsiyon modelleri sayesinde çözünürlüğünü 4K'ya kadar çıkartabiliyor. Fakat bu noktada 300 Hz yenileme hızından feragat edilmesi gerekiyor.

Razer Blade Pro 17 fiyatı

Razer'in yeni oyuncu dizüstü bilgisayarında donanım tarafında da bazı opsiyonlar mevcut. Nvidia RTX 2070 Max-Q veya RTX 2080 Super Max-Q seçeneklerine sahip olan Razer Blade Pro 17, işlemci tarafında ise tek bir seçeneğe, Intel Core i7-10875H seçeneğine sahip. Bunun dışında 16GB RAM ve 2TB SDD desteği sunan Razer Blade Pro 17, Core X eGPU desteğini de bünyesinde barındırıyor.

RAZER BLADE PRO 17 FİYATI

Razer Blade Pro 17'nin fiyatı tahmin edebileceğiniz üzere çok uygun değil. Aktarılan bilgilere göre dizüstü bilgisayarın 300 Hz ekran yenileme hızına sahip en düşük modeli 2,599 dolardan başlayacak. Bu modele RTX 2080 Super Max-Q seçeneği eklendiğinde ise 3,199 dolar ödenmesi gerekecek.

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