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Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'deki iştiraklerde görev yapan yöneticilerin durumuyla ilgili sorulan soruya, "Yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanları ve vekilleri istifa etti" dedi.

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Fransa Büyükelçisi Charles Fries ile İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretlerinde bulundu. Fransız ve İspanyol diplomatları ayrı ayrı kabul eden İmamoğlu, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretlerin ardından gazetecilerin İBB iştiraklerinde görev yapan genel müdür ve yönetim kurulu başkanlarının durumuyla ilgili sorusuna İmamoğlu, "Dün itibariyle istifa edecekleri yönünde bana meclis 1. Başkanvekili dönüş yaptı, Göksel bey. Ben de açıkçası bunu yapmalarının doğru olacağını, 'bizim yönetimi devralarak vatandaşa hesap vermeye başlayacağımız anı belirlemiş olacaksınız' dedim. Dolayısıyla böyle bir dönüş yaptı" dedi.

"GENEL MÜDÜRLERİ DE GÖREVLERİNDEN ALDILAR"

İmamoğlu, "Bugün aldığım bilgiler ışığında yüzde 90'a yakın yönetim kurulu başkanları vekilleri ve genel müdürleri daha doğrusu yönetimi kurulu başkanları ve vekilleri istifa ettiler. Genel müdürleri de görevlerinden aldılar. Dolayısıyla artık önümüzdeki süreç en azından kısmen açılmış oldu. Biz bununla ilgili yetkimizi kullanarak görevlendirmelere başlayacağız. Bu kanaatin oluşması ve bu talebimizi ilettikten sonra bu sürecin oluşmasına katkı sundukları için de teşekkür ediyorum. Gecikmiş bir karardı. Meclis başkan vekilini teşekkür ediyorum diğer arkadaşlarına da. Şu an süreci arkadaşlarımız takip ediyor. Bu şirketlerle ilgili yönetim atamaları en azından hızlıca geçici arkadaşlarımız da olabilir bunun içinde. Yönetim atamaları ile ve daha sonra da karar verdiğimiz arkadaşlarımla yeni yönetim kurullarını oluşturarak ve tabii ki oradaki genel müdür ve diğer yöneticileri oluşturarak az önce sorduğunuz soruya ya da bunun gibi bir çok soruya cevap verme fırsatımız olacak. Bu incelemeyi ve denetlemeyi yaptıktan sonra" diye konuştu.

İmamoğlu İSKİ ve İETT genel müdürlerin de istifa edeceğini, bakanlık onayı nedeniyle sürecin devam ettiğini ifade etti.

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(DHA)

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