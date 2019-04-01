Herkesin konuştuğu isim! Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ailesinden istemiş

İmamoğlu, 1970 Trabzon doğumlu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan İmamoğlu, muhafazakar/sağ kökenli bir aileden geliyor. Babası, Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi'nin (ANAP) Trabzon il kurucularından olan İmamoğlu'nun siyasetle tanışması da ANAP'ta oldu. Muhafazakar bir aileden gelmesine karşın, kendi anlatımıyla "üniversite yıllarında sosyal demokrat değerleri" benimsiyordu. İmamoğlu, 2008'de aktif siyaset yapma kararı aldığında adres olarak CHP'yi seçti. 2009 seçimlerinde de bu partiden Beylikdüzü belediye başkan aday adayı oldu. Aday gösterilmese de birkaç ay sonra parti ilçe başkanlığına seçildi. 2014 yerel seçimlerinde partisinin adayı olarak girdiği seçimlerde, Beylikdüzü Belediyesi'ni AKP'den alarak başkan seçildi. KILIÇDAROĞLU AİLEDEN İSTEDİ Beylikdüzü'ndeki başarılı belediye başkanlığı, İmamoğlu'nu CHP'nin İstanbul adaylığına taşıdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Aralık'ta 2018'de İmamoğlu ve ailesini ziyaret ederek kahvaltıda buluştu. Kılıçdaroğlu'nun adaylık teklifi de esprili bir havada gerçekleşti ve baba Hasan İmamoğlu'na, "Oğlunuzu istemeye geldik" diyerek izin istedi.

Kılıçdaroğlu'nun gelininin Trabzon'lu olmasına göndermede bulunan Hasan İmamoğlu, "Zaten Akçaabat'tan bir kız aldınız. Biz de oğlan veririz, olur" sözleriyle oğlunun adaylığına onay verince, iki taraf el sıkıştı. POZİTİF DİL İmamoğlu yaklaşık 3 aylık İstanbul büyükşehir adaylığı döneminde, Türkiye'de seçim süreci boyunca hissedilen "kutuplaştırıcı" dili kullanmamaya özen gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu talebe yanıtı, "Kapım herkese açık ama bay Kemal'den izin alabilecek mi? Bay Kemal'den izin alırsa seve seve karşılarım" oldu ve kısa süre sonra da randevu verdi. CHP içinde kimi çevreler bu ziyareti eleştirse de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmenin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtip "Ayrım yapmamak gerekiyor. Her partiden belediye başkanlığı yapanlar vardı, onların görüşlerini almaya gitti. Erdoğan'a da bu çerçevede gidildi" sözleriyle görüşmeyi onayladı. 'YILDIRIM RAKİBİM DEĞİL' İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'a karşı da sert kutuplaştırıcı dil kullanmaktan kaçındı. Adaylığı ilk açıklandığında TBMM Başkanlığı'nı sürdüreceği mesajı veren Yıldırım'ın bu tutumunu "Sayın Binali Yıldırım benim rakibim değil. Hala TBMM Başkanı Sayın Yıldırım" sözleriyle eleştirirken, şu tavsiyede de bulundu: