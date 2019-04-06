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Ekrem İmamoğlu: En kötü senaryoda oy farkı 17 bine iner!

SEÇİM HABERLERİ  | 06.04.2019 07:39 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'a konuştu. İmamoğlu açıklamasında oy farkının 18 binlerde olduğunu belirterek, "En kötü senaryoda bile fark 17 bine iner" ifadesini kullandı. Gece yarısı sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, farkın 18 bin 223 olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu: En kötü senaryoda oy farkı 17 bine iner!

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın yerel seçime yönelik sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım ile arasında 18 binden fazla oy farkı olduğunu belirten İmamoğlu, "Bize de rakibimize de oy çıkıyor. En kötü senaryoda bile 17 bine iner fark" dedi.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Kaybetmeyi bilmiyorlar. Kaybetmeyi bilseler başka davranırlar. 25 yıldır bu kenti yönetiyorlar. Böyle davranmalarını çok anormal karşılamıyorum ama normal davranan insanlara daha ihtiyaç var. Seçim bitmiş, neyin iddiasındasınız? Nereye kadar? Hafta başına kadar sürer bu süreç.

"BELEDİYELERİ DE KAYBEDERLER"

Bir yandan sokaktaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaş tavrı ile çok daha önde. Ben yine tavsiyede bulunayım AK Parti'ye. Kendilerini yenilensinler, neden kaybettiklerini düşünsünler. Yoksa diğer belediyeleri de kaybederler"

"GEÇERSİZ OYLARIN YÜZDE 38'İ BİTTİ"

Gece yarısı Twitter adresinde oy farkına ilişkin paylaşım yapan İmamoğlu, oy farkının 18 bin 233 olduğunu belirtti.


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