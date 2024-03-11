HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın o sözlerine böyle karşılık verdi: 'Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek'

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın o sözlerine böyle karşılık verdi: 'Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek'

11.03.2024 17:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Sözleşme İmzalama ve İş Başlatma Töreni' sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Yolu açık olsun' sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani ‘Tam yol ileri, yolu açık olsun’ cümlesi oy vereceğim bir insana söylenir” dedi. İşte İmamoğlu'nun o açıklamaları...

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın o sözlerine böyle karşılık verdi: 'Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Art İstanbul Feshane'de gerçekleştirilen Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı Sözleşme İmzalama ve İş Başlatma Töreni'ne katıldı. İmza töreninin ardından konuşma yapan İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Tam Yol İleri’ sloganını dile getirerek, ‘Yolu açık olsun’ dileklerini değerlendiren İmamoğlu, “Evet, duyunca birkaç kez izledim açıkçası. Yani söylemiştim ya, Cumhurbaşkanı da bir gün bana oy verecek. Dinleyince de direkt o geldi aklıma. Yani ‘Tam yol ileri, yolu açık olsun’ cümlesi oy vereceğim bir insana söylenir. Muhtemelen gönlünden geçen şey yani, oyun kimin hakkı olduğu noktasında bu duygu dile getirilir diye düşünüyorum. Kendisine teşekkür ederim. Yolum açıktır, merak etmesin. İstanbul için çok başarılı bir beş yılı daha İstanbul'umuza yaşatacağız. Bana verdiği duygu bu, açık söyleyeyim. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

“UMARIM BİR GÜN VATANDAŞIN ARASINA KARIŞIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘İBB 5 yılda kaç metro yaptı, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor’ açıklamasını da değerlendiren İmamoğlu, “Vallahi tabii bir imza bile atmaktan imtina ediyorsanız bir insanın yapmış olduğu 65 kilometreyi görme şansınız yok. Bu demek oluyor ki İstanbul'dan çok uzak. Umarım bir gün vatandaşın arasına karışır da o metroya binme şansı olur, bekleriz. Her birine gezdirebilir, bindirebilir, dolaştırabiliriz" şeklinde konuştu.

82115_ISTANBUL-BUYUKSEHIR-BELEDIYE-BASKANI-EKR

“MİLLETTEN ÖZÜR DİLEYECEK ONDAN SONRA BELKİ MUHATAP ALABİLİRİM KENDİSİNİ"

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un ‘Yarı zamanlı belediye başkanı’ sözlerini ve ‘Metro ve metrobüs duraklarını görmüyor, ben olsam istifa ederdim’ açıklamaları hakkında da konuşan İmamoğlu, Açık söyleyeyim, yani kendisinin istifa edeceği hayatına dair çok şey var ama ben milletten özür dileyene kadar bu seviye düşüklüğü gösteren sözlerini asla muhatap almayacağım. Kent Lokantası ve bu süt dağıtımıyla dalga geçen bir insanın önce ağzı dolu dolu bir şekilde bu milletten özür dilemesi lazım. Dil sürçmesi ile 4 cümle kurulmaz. Dil bir kelimeyle sürçebilir yani. O normal ama öyle değil. Diş sürçmesi değil. Önce milletten özür dileyecek ondan sonra belki muhatap alabilirim kendisini" diye konuştu.

“AHLAK DIŞI BİR DURUM AMA MİLLETİMİZ GÖRÜYOR"

‘Başakşehir'de belediyeye ait bir otobüs bozuldu gibi gösterilerek çekim yapıldığı iddia ediliyor, siz gördünüz mü?’ sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, “Gördüm evet. Yine bir otobüsün bozukluğuyla ilgili çekim yapan aklı kıt arkadaşlar, bu aklı kıt arkadaşlara ajans denir mi bilmiyorum ama daha da aklı kıt arkadaşlar bu ajansla çalışan kim varsa, adı neyse, parti, yönetici, o, bu şu beni çok ilgilendirmiyor. Gerçekten sıradan bir durum. Ahlak dışı bir durum ama milletimiz görüyor yani. Ramazan'ın ilk gününde yaradan onlara akıl versin. Allah onları ıslah etsin. Allah herkese doğru yolu göstersin. Doğru yoldan ayırmasın. Milletimize de huzurlu bir Ramazan ayı diliyorum" dedi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Refah Ölmesin: Sen de harekete geçRefah Ölmesin: Sen de harekete geç
CHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmiştiCHP'nin son anketi sonrası gözler Tuzla'ya çevrilmişti
Naci Görür bekleyen tehlikeyle ilgili uyardı: O ili felç ederNaci Görür bekleyen tehlikeyle ilgili uyardı: O ili felç eder
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

İstenmeyen aileyi mahalleden kovdular

İstenmeyen aileyi mahalleden kovdular

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Emre Mor'un paylaşımı sonrası Galatasaraylılar ayağa kalktı!

Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

Anne ve kızına kurşun yağdırdı, mahkeme cezasını kesti

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.