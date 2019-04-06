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Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

Samsun'da bir avukat, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalaması nedeniyle "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçunu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Samsun'da bir avukat, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu hakkında, Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalaması nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Avukat Elif Özge Çankaya, Samsun Adliyesine giderek, Ekrem İmamoğlu hakkında Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalaması nedeniyle suç duyurusunu içeren dilekçeyi savcılığa sundu.

Çankaya, dilekçesinde, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin itirazlar nedeniyle henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimle ilgili kesin kararını vermeden İmamoğlu'nun Anıtkabir'i ziyaret edip Anıtkabir Özel Defteri'ni "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzaladığını hatırlatan Çankaya, dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"Resmi kurumlara göre seçim sonuçları kesinleşip mazbatasını almadan 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' unvanını kullanıp imza atmak, TCK 262/1 uyarınca kamu görevini usulsüz üstlenmek suçunu oluşturmaktadır. Şüpheli bir kamu görevini kanun ve diğer mevzuatlara ayrıkı olarak yerine getirmeye teşebbüs etmiştir. Bu nedenle şüphelinin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında dava açılmasını talep ederim."

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Anahtar Kelimeler:
avukat Ekrem İmamoğlu Samsun seçim 2019

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