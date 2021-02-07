HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

07.02.2021 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekrem İmamoğlu: HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından “Raylı Sistemlerde Büyük Hamle” toplantısı düzenlendi. Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılı sonunda proje çalışması bitecek HIZRAY ile Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arasındaki sürenin 1 saate düşeceğini söyledi.

İki yeni hattın projelendirileceğinin ifade eden İmamoğlu, 2021 yılı içinde ihaleye çıkmak üzere hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Projelerden ilkinin “Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı” olduğunu söyleyen İmamoğlu, ikinci projenin ise Asya ve Avrupa arasında olacak ikinci raylı sistemi oluşturduğunu ve bunun Beylikdüzü, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak HIZRAY olduğunu söyledi.

“ORTALAMA HIZ 70-80 KİLOMETRE ARASI OLACAK”

2021 yılı sonunda projelendirme çalışmasının sona ereceğini ve ihaleye çıkılacağını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Doğu-Batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise HIZRAY olacak. İstanbul’da metro hatlarında ortalama hız 35 kilometreyken toplu taşıma sisteminde bu hız ortalama 20 kilometreye düşüyor. HIZRAY’da hedeflediğimiz ortalama hız ise 70-80 kilometre arası olacak. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek. HIZRAY’ın işletmeye alınmasıyla günde 1 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyoruz. Yapım ve metro araçları dahil toplam maliyeti 6 milyar dolar olacağı hesaplanan bu hattın finansmanı için kamu-özel işbirliği gibi karma modeller öngörmekteyiz. Ön tasarım ve fizibilite çalışmasını 2020 yılı sonunda başlattığımız HIZRAY projesinin 2021 projesini tamamlamayı hedefliyoruz.”

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Cinayet gibi kaza kameradaCinayet gibi kaza kamerada
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

En Çok Okunan Haberler

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Şaşkına çeviren görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Şoke eden anlar! Site bahçesinde birbirlerine kurşun yağdırdılar

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Bomba itiraflar! 'Acemi Cadı'daki Toygar'a...'

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

ABD'den flaş S-400 ve '15 Temmuz' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

81 ilde başladı! Pazartesi'ye kadar sürecek

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Adıyaman’da iki aile arasında silahlı kavga: 7 ölü

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Güpegündüz rezalet! Eşi ve çocuğuyla yürüyen kadını taciz etti

Diğer Haberler

Çanakkale Boğazı'ndan 'apartman' görünümlü platform geçti

Boğaz'da ilginç anlar! Gören bir daha baktı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Bakan Selçuk'tan YKS'ye hazırlanan öğrencilere çağrı

Aydın-İzmir otoban gişelerinde cinayet gibi kaza kamerada

Cinayet gibi kaza kamerada

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Baskında polisi şaşkına çeviren anlar! Böyle yakalandılar

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor! Bekleme süresi 28 gün

Koronavirüs aşısında ikinci doz başlıyor!

Kılıçdaroğlu'na suikast girişimi! İstinaftan karar çıktı

Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.