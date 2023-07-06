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  4. Ekrem İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Kıskan da çatla'

Ekrem İmamoğlu ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Kıskan da çatla'

06.07.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçelievler’de bulunan semt pazarını gezerken bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Pazarda alışveriş yapan bir kadın ”Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak. Tatillerde mi bulacak” diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu da "Hiç endişe etme. Sen kıskan da çatla senin de oyunu alacağım. Hırsından çatlıyorsun. Sen elektrik faturasına bak" dedi. İşte o ilginç diyaloğun detayları...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa’da bulunan Çarşamba pazarını gezdi. İmamoğlu’na gezisi sırasında bir vatandaş tepki gösterdi. Pazar da alışveriş yapan bir kadın, “Suya bugün fatura geldi 450 lira. Suya çok zam yaptınız. Hani her şey güzel olacaktı. Hani suya zam yapmayacaktınız” diye sordu.

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'NASIL ZAM YAPMAYACAĞIM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Elektriğe ne kadar zam geldi abla yüzde 25. Söz verme olur mu hiç. Hükümet zam yaptı mı ben nasıl zam yapmayacağım” diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine kadın, “Elektriği savunmuyorum o da zamlı ama siz söz verdiniz sözünüzün arkasında durun” yanıtını verdi.

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'AK PARTİ ÇATIR ÇATIR ALACAK'

Ekrem İmamoğlu'nun 'ayıp ediyorsun' demesi üzerine kadın, “İstanbul’u size verdik de ne oldu. Her şey güzel oldu. Arayınca vatandaş sizi nerede bulacak” ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun "pazarda bulacak" yanıtı üzerine ise kadın "Çünkü seçim zamanı geliyor. Şimdiden tohumları ekiyorsunuz. AK Parti çatır çatır alacak” dedi.

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'HIRSINDAN ÇATLIYORSUN'

Daha sonra bölgeden ayrılmak isteyen İmamoğlu, "İyi günler geçmiş bayramın mübarek olsun. Çok güzel oldu her şey hiç endişe etme. Sen kıskan da çatla ben pazarda göreceğim seni. Kıskan da çatla senin oyunu da alacağım. Hırsından çatlıyorsun. Sen elektrik faturasına bak." ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Bahçelievler

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