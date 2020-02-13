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Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Atatürk heykeli’ talimatı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2020 14:36 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önündeki meydan düzenlemesi kapsamında kaide üzerine yerleştirilen Atatürk heykelini beğenmeyen İmamoğlu "Elyaf bronza dönüşsün. Bayrampaşa'nın dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir" diyerek heykelin değiştirilmesi talimatını verdi.

Ekrem İmamoğlu’ndan ‘Atatürk heykeli’ talimatı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Bayrampaşa ile devam etti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından, belediye binası girişinde karşılanan İmamoğlu, Aydıner’in İstanbul’un en deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, “Bayrampaşa’da iş birliği yapacağımız hangi konular var, hızlı hareket etmemiz gereken hususlar neler? Bu kapsamda uyumlu bir çalışmayı hedefliyoruz. Başkanımız; öngördüğü, geçmişten bugüne var olan işleri ve bundan sonraki hedeflerinde işbirliği açısından İBB gündeminde olması gereken konuları bize aktaracak” dedi.

ATATÜRK HEYKELİ VE ZEMİN İÇİN TALİMAT

Daha sonra İmamoğlu ve Aydıner, ekipleriyle birlikte ilçeyi gezdi ve incelemede bulundu.

İmamoğlu, belediye önündeki meydan düzenlemesinin zemin kaplamasını beğenmeyerek müteahhit firma yetkilisine, “Ben de inşaatçıyım. Böyle hak ediş olmaz” dedi ve zeminin yenilenmesini istedi.

İmamoğlu, “Elyaf bronza dönüşsün. Buranın dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir” diyerek meydana konulan ve elyaf malzeme kullanılarak yapılan Atatürk heykelinin bronz olarak değiştirilmesi talimatını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Atatürk heykeli

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