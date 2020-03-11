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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Berkin Elvan paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Berkin Elvan paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2020 10:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Berkin Elvan'ın 6. ölüm yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Berkin Elvan paylaşımı

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi;

"Hep özgür ve mutlu büyüsün çocuklar... #BerkinElvan evladımıza hayattan, düşlerinden ve bizlerden koparılışının yıl dönümünde Allah’tan rahmet diliyorum"

berkın elvan


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