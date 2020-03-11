Ekrem İmamoğlu'ndan Berkin Elvan paylaşımı

Ki\u015fisel Twitter hesab\u0131ndan payla\u015f\u0131m yapan \u0130mamo\u011flu \u015fu ifadelere yer verdi;\n"Hep \u00f6zg\u00fcr ve mutlu b\u00fcy\u00fcs\u00fcn \u00e7ocuklar... #BerkinElvan evlad\u0131m\u0131za hayattan, d\u00fc\u015flerinden ve bizlerden kopar\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde Allah\u2019tan rahmet diliyorum"\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 'Ona sar\u0131ld\u0131m, \u00fcz\u00fcld\u00fcm, a\u011flad\u0131m...' Dinmeyen ac\u0131!Yer: Taksim... Elini bir an olsun b\u0131rakmad\u0131Dikkat! Bu hastal\u0131k sadece 15 dakikada bula\u015f\u0131yor