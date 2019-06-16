Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında Binali Yıldırım'a 'Anadolu Ajansı' sorusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim öncesi ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi ve İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlıyor. Lütfü Kırdar Kongre Salonunda gerçekleştirilen büyük buluşma heyecanla takip ediliyor. 2 saat sürmesi beklenen programda İsmail Küçükkaya, karşılıklı bir tartışma olmayacağını söyledi.

Programın başından itibaren soruları adaylara yönelten gazeteci İsmail Küçükkaya her iki adaydan da birbirine soru sorması için süre verdi.

Tarihi yayında ilk soru Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a geldi.

İMAMOĞLU: İçinde birkaç soru birleşebilir. Bakanlarla yaptığınız görüşmeleri çok doğal ve normal karşılarken AA ile hiç görüşmediğinizi ifade ediyorsunuz. Sabaha karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilboard'ları 'gönül belediyeciliği kazandı' talimatı kimin tarafından verildi? Ben çaldıların kim olduğunu merak ediyorum.

YILDIRIM: Bunu AA açıklamalı. Normal bir şey değil, kabul ediliyorum ama bunu ben değil AA açıklanmalı. 25 tane AK Parti kazanmış İstanbul'da. Büyükşehir Belediye Başkanı meclis üyelerinin 180 tanesini kazanmış. Millet İttifakı 130 tane kazanmış. Seçimi kaybettik mi diyecektik? Ayrıca büyükşehir belediyesinde 50 fazla meclis üyesi kazanmışız. Anlamakta zorlanıyorum.