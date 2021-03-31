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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken HDP açıklaması: Ben bunun karşısındayım

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken HDP açıklaması: Ben bunun karşısındayım

31.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyle ilgili "6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken HDP açıklaması: Ben bunun karşısındayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Gürkan Hacır'ın konuğu oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne hazırlanan iddianameyi sunmasının ardından yeni bir tartışma başladı.

Konuya ilişkin bir açıklama da İmamoğlu'ndan geldi.

"BEN BUNUN KARŞISINDAYIM"

İmamoğlu, "Terörle HDP konusunu aynı potaya koyarsanız tam istenen noktaya gelirsiniz. 6 milyon oy almış partiye terörist gözüyle bakarsanız ben bunun karşısındayım. Nerede eksik davrandılar, hangi konularda söz söylemediler HDP'nin de özeleştiri yapması gerekir" ifadelerini kullandı.

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