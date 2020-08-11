Ekrem İmamoğlu'ndan Eren Bülbül paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Agustos 2017'de Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Eren Bülbül’ü, terörün bizden söküp aldığı bu genç evladımızı bu ülke hiç unutmayacak... İyi ki varsın Eren"

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkati çekti.

Eren Bülbül, sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bıraktı.





