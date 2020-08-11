HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Eren Bülbül paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Eren Bülbül paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 07:58 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önce ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit Eren Bülbül için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Eren Bülbül paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Agustos 2017'de Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Eren Bülbül’ü, terörün bizden söküp aldığı bu genç evladımızı bu ülke hiç unutmayacak... İyi ki varsın Eren"

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"BİRİ DE ÇIKIP DEMİYOR Kİ EREN İYİ Kİ VARSIN"

Şehit Bülbül'ün ölümü Türkiye'yi yasa boğarken ölmeden önce sosyal medyadaki fotoğrafları ve paylaşımları dikkati çekti.

Eren Bülbül, sosyal medyada küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğrafı ve "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla hafızalarda derin iz bıraktı.

MEZAR

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Tokat'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündüTokat'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

En Çok Okunan Haberler

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

Muhalif aday Tihanovskaya'ya suikast girişimi önlendi

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Basın toplantısı kesildi! Trump salondan çıkarıldı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Bursa'da düğünde davetlilere Kovid-19 bulaştığı iddiasına açıklama

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Konut satışı ve kiralanmasında yeni dönem: 4 şart geliyor

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

Borçlu vatandaşlara bankalardan büyük müjde!

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini ziyaret etti

Yargıtay’dan dikkat çeken ’kopyala yapıştır’ kararı

Yargıtay’dan dikkat çeken ’kopyala yapıştır’ kararı

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlamaya mı gidilecek? Kritik gün yarın

İstanbul'da riskli ilçelerde kısıtlamaya mı gidilecek? Kritik gün yarın

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Diğer Haberler
Kütahya'da 8 yaşındaki Muhammed Arda kayboldu

Kütahya'da 8 yaşındaki Muhammed Arda kayboldu

Adana'da ağabey ve kardeşi birbirlerini bıçakladı

Ağabey ve kardeşi birbirlerini bıçakladı

Tokat'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Tokat'ta feci kaza! Otomobil ikiye bölündü

Kapatılan Zaman Gazetesi binasi Bakırköy Adliyesi'ne ek hizmet binası oluyor

Kapatılan Zaman Gazetesi binasi için flaş karar

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a IMF yanıtı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a IMF yanıtı

Dışişleri Bakanlığı paylaştı: İşte Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren harita

İşte Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren harita

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.