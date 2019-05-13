Ekrem İmamoğlu'ndan Göknur Damat'a ziyaret

Makyöz Göknur Damat'ı iş yerinde ziyaret eden İmamoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Damat'ın kanseri yenmiş arkasında hikayesi olan bir kişi olduğunu söyledi.

Göknur Damat'ın İstanbul'da yaşamamasına rağmen kampanyasına destek olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Sevgili Göknur hür iradesiyle aklıyla fikriyle bir karar vermiş. Birine destek oluyor. Diyor ki 'ben onun olmasını istiyorum'. İstanbul'da yaşamıyor olabilir ama bir tercihte bulunuyor. Bir dekont paylaşıyor. Güzel de bir mesaj var. 'Her şey çok güzel olacak' diyor. Ne var bunda. Birini mi kötüledi, birine mi hakaret etti. Bir şey mi yaptı? O bakımdan toplum vicdanı dediğimiz şey çok önemli.

Neticesinde Göknur bir saldırıya uğruyor. Niye? Öyle bir hale getirilmiş ki toplum, sosyal medya üzerinden yayılan ve yaydırılan birtakım öfkeler, hakaretler, belki onun etkisi altında kalan birisi. Belki onu yapanlardan birisi, bilemem ama gerçekten hepimizi rahatsız eden, üzen bir olayla karşı karşıya geliyor. Allah korumuş, annesine babasına, kendisine geçmiş olsun diyorum. Hepimiz sözlerimize dikkat edeceğiz. Bu konuda elini kolunu sallayan insanlar elini kolunu sallaya sallaya öyle sağda solda gezemeyecek."