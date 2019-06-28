Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama: Müdahale edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesai başlangıcı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İstanbul'da köprüdeki çalışma ile yoğunlaşan trafikle ilgili olarak şunları söyledi:

"Köprülerde başlatılan çalışma nedeniyle ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıyayız. Bu sıkıntı, bugün ele alıp müdahale edeceğimiz konulardan olacak" dedi.

İSTANBUL'DAKİ TRAFİK SORUNU



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün başlayan asfaltlama çalışmaları nedeniyle işe gitmek için yola çıkan sürücüler zor anlar yaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde de yoğunluk sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü tercih eden sürücüler de yoğunluğa yakalandı. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunluk Avrasya Tüneli'nde de yaşanıyor.



