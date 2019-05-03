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Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 03.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "YSK, Türkiye'de son sözü söyleyecek kurum. Son söz çok önemli. Türkiye'nin demokrasisi için demokratik süreç için çok önemli. Ağır bir yükleri var. Bu ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çamlıca Camisi'nin açılışına katılıp katılmayacağına ilişkin bir soruya İmamoğlu, "Önemli bir açılış. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı bir açılış. Ama ben bir davet almadım. Davet alsaydım programımı ona göre düzenleyebilirdim. Ama olsun Ankara'dayız Hacıbayram Veli'ye gideriz o güzel manevi ortamda duamızı ederiz milletimiz, ülkemiz, İstanbul için. Dolayısıyla davet almadım." yanıtını verdi.

"AĞIR BİR YÜKLERİ VAR"

İmamoğlu, İstanbul seçimleri ve sandık kurullarına ilişkin başlatılan soruşturmaların hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"YSK, Türkiye'de son sözü söyleyecek kurum. Son söz çok önemli. Türkiye'nin demokrasisi için, demokratik süreç için çok önemli. Ağır bir yükleri var. Bu ağır yükün artık hafiflemesi için milletin beklentisini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Zira şu an yapılan şey kendilerini sorgulamaları gibi bir şey oluyor. Sandık sorumluları ya da sandık kurulları konusunda. Daha öncesinde itiraz sürelerinin bittiği kendi araştırmalarını yaptıkları kendi atadıkları unsurlar üzerinden arayışlar olarak görüyorum. Ama dediğim gibi hukuki bir süreç devam ediyor. İzliyoruz ama çok tedbirli, temkinliyiz. Umuyorum Türkiye'nin bunca yıldır verdiği demokrasi mücadelesine katkı sunan, seçimlerin yine en sağlıklı biçimde yapıldığı Türkiye'nin geleceğine aydınlık bir şekilde bakabildiği, 'evet bu ülkede seçimler yapılıyor, kazananda koltuğuna oturuyor' hissinin sağlamlaştırdığı bir karar vereceklerdir. Umuyorum ve bekliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim tekrarlansın çağrısını nasıl yorumladığı sorulan İmamoğlu, "Ben YSK'yi takip ediyorum sadece." dedi.

METRO KARARI

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile metrolar için merkezi bütçeden yapılan tüm harcamaların belediyelerden kesileceği belirtilerek, bunu nasıl yorumladığı sorulan İmamoğlu, "Orada aslında belediyenin önemli gelir kaynağı olarak bakmamak lazım sürece. Seçimden önce ve seçimden sonra diye bakıyoruz." dedi.

"HİÇ DE ADİL BİR KARAR GİBİ GÖZÜKMÜYOR"

İmamoğlu, şunları söyledi:

"İzliyoruz elbette. Bunların hukuksal süreçleri var. Bu kararları alırken, seçimlere göre mi yoksa şehirlerin adalet duygusuna göre mi, şehirlerin adil yönetilme duygusuna göre mi karar veriyorlar, inceliyoruz. Bu konularla ilgili fikirlerimizi elbette beyan edeceğiz. Farklı duyumlarımız da var bazı hazırlıklar açısından. KHK şeklinde. Bütüncül bakıyoruz. İrdeliyoruz. Açıklamalarımız olacak ama alınan karar, hiç de adil bir karar gibi gözükmüyor."

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"DUYUMLARIN İÇERİĞİNE GİRMEK İSTEMİYORUM"

Duyumlarının içeriği de sorulan Ekrem İmamoğlu, "Duyumlar olduğu için içeriğine girmek istemiyorum. Bütçeye, idari yönetimlerine, meclislerine, büyükşehir ya da belediyeler üzerinden. Kararlar, seçimlere göre değil, o şekilde alınmamalı. Takip ediyoruz." dedi.

YSK'den bir seçim kararı çıkarsa ne yapacağı sorulan İmamoğlu, "Biz, yapılmış seçimin üzerine asla başka bir yorum düşünmüyoruz. Biz, sadece bu seçimi kazandık, kararı bekliyoruz." diye konuştu.

AA

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