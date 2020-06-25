Ekrem İmamoğlu'ndan Kazım Koyuncu paylaşımı

Sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda \u0130mamo\u011flu, \u015fu ifadelere yer verdi;\n"Koyverdun gittun bizi... Karadeniz\u2019in asi \u00e7ocu\u011fu seni hep \u00f6zlem ve sayg\u0131yla an\u0131yoruz. #Kaz\u0131mKoyuncu"\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROzan Do\u011fulu sezonu k\u0131zlar\u0131yla a\u00e7t\u0131Adana'da iki g\u00fcn \u00fcst \u00fcste hava destekli operasyonAnkara LGS 2020 taban puanlar\u0131 ve y\u00fczdelik dilimleri