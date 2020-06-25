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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Kazım Koyuncu paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kazım Koyuncu paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 08:34 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ölümünün 15. yıl dönümü nedeniyle sanatçı Kazım Koyuncu'yla ilgili paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kazım Koyuncu paylaşımı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi;

"Koyverdun gittun bizi... Karadeniz’in asi çocuğu seni hep özlem ve saygıyla anıyoruz. #KazımKoyuncu"

ımamoglu


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