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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan 'kuraklık' açıklaması! 'Bu sene için susuzluk...'

Ekrem İmamoğlu'ndan 'kuraklık' açıklaması! 'Bu sene için susuzluk...'

21.09.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kuraklık tehlikesi ve yerel seçimlerdeki ittifaklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Mevsimsel olarak yağış zamanı geliyor, bekliyoruz. Tabi ki suyla ilgili bir alarm var. Ama bu sene için susuzluk diye bir durumla karşı karşıya değiliz” dedi. İmamoğlu'nun, yerel seçimlerdeki ittifaklara ilişkin soruya verdiği yanıt ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Ekrem İmamoğlu'ndan 'kuraklık' açıklaması! 'Bu sene için susuzluk...'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece’de arpa ve yulaf tohumu desteği programına katılarak Tarım Market’in açılışını yaptı. İmamoğlu, programdan sonra gazetecilerin kuraklık ve yerel seçimlerdeki ittifaklara yönelik sorularını yanıtladı.

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KURAKLIK TEHLİKESİ

Büyükçekmece Barajı’ndaki suyun yüzde 4’ler seviyesinde azaldığı ve sulardaki bakteri riskine yönelik konuşan İmamoğlu, “Her gün tedbirlerimizi alıyoruz. İSKİ dünyanın en deneyimli kurumudur. Öyle bir riskin olduğu yerden su pompalamamız mümkün değil. Büyükçekmece bu denli kurumayı daha önce de yaşadı. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşıyoruz. İstanbul aylardır yağmur görmedi. Temennimiz yağışların artık gelmesidir. Suyun verilmesi konusunda kadim İSKİ kurumuna kimse güven sorunu yaşamasın. Her birey su da tasarrufa dikkat etmelidir, bir damla su bile çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

İTTİFAK SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Yerel seçimde ittifak olup olmayacağına yönelik soruya ise İmamoğlu, “Tarımla ilgili desteklerimiz güçlü bir şekilde devam ediyor. Size çiftçilerimize verdiğimiz destekleri bugün takip etmenizi diliyorum” cevabını verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kuraklık

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