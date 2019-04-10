Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Büyükçekmece yılda 10 bin göç alan bir yer. Büyükçekmece'nin seçmen verilerinden bahsetmek lazım. Öyle bir bahsediyorlar ki sanki Büyükçekmece'de bir anda 25 bin seçmek hareketliliği oldu.

2015, 7 haziran seçimlerinde seçmen sayısı 158 bin 611, 1 Kasım 2015'te seçmen sayısı 161 bin 699. Yani altı ayda bile 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış. 24 Haziran 2018'de Büyükçekmece'nin seçmen sayısı 172 bin 351. Kullanılan oy 151 bin 331. Geçerli oy 149 bin 138.

YSK Başkanının 'taşınmış oy, ya da hayali oy diye bir şey yoktur' diye açıklaması var Şubat ayında.

Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliği oranına göre 30. sırada.

AK Parti'nin seçildiği Çekmeköy ve Sancaktepe'de daha yoğun nüfus hareketliliği var.

4 Ocak 2019'da nüfus kayıtları askıya çıkıyor. 18 Ocak 2019'da kesinliyor. Büyükçekmece'ye seçmen kaydırma konusunda iki ilçenin aktif olduğu fark ediliyor. Başakşehir ve Fatih nüfus kayması var Büyükçekmeceye.

Özellikle 4 ismin aynı adreste, Büyükçekmece'ye bağlı Kamilova'da bir daireye 11 kişi kayıt yapmış. 11 kişi içinde dikkat çekici dört isim Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin, ki bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın başkanlığını yaptığı vakfın yönetim kurulu üyeleri. Ve Abdullah Yasin Durmuş var, Uysal'ın özel kalemi. Heralde ev bulamamışlar aynı evde kalıyorlar.