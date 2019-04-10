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Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 20:06 | Son Güncelleme

İstanbul'daki başkanlık yarışında önde olan Ekrem İmamoğlu, Halk TV, Tele 1 ve KRT ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Büyükçekmece yılda 10 bin göç alan bir yer. Büyükçekmece'nin seçmen verilerinden bahsetmek lazım. Öyle bir bahsediyorlar ki sanki Büyükçekmece'de bir anda 25 bin seçmek hareketliliği oldu.

2015, 7 haziran seçimlerinde seçmen sayısı 158 bin 611, 1 Kasım 2015'te seçmen sayısı 161 bin 699. Yani altı ayda bile 3 binin üzerinde seçmen sayısı artmış. 24 Haziran 2018'de Büyükçekmece'nin seçmen sayısı 172 bin 351. Kullanılan oy 151 bin 331. Geçerli oy 149 bin 138.

YSK Başkanının 'taşınmış oy, ya da hayali oy diye bir şey yoktur' diye açıklaması var Şubat ayında.

Büyükçekmece aynı zamanda nüfus hareketliliği oranına göre 30. sırada.

AK Parti'nin seçildiği Çekmeköy ve Sancaktepe'de daha yoğun nüfus hareketliliği var.

4 Ocak 2019'da nüfus kayıtları askıya çıkıyor. 18 Ocak 2019'da kesinliyor. Büyükçekmece'ye seçmen kaydırma konusunda iki ilçenin aktif olduğu fark ediliyor. Başakşehir ve Fatih nüfus kayması var Büyükçekmeceye.

Özellikle 4 ismin aynı adreste, Büyükçekmece'ye bağlı Kamilova'da bir daireye 11 kişi kayıt yapmış. 11 kişi içinde dikkat çekici dört isim Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin, ki bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal'ın başkanlığını yaptığı vakfın yönetim kurulu üyeleri. Ve Abdullah Yasin Durmuş var, Uysal'ın özel kalemi. Heralde ev bulamamışlar aynı evde kalıyorlar.

Büyükçekmece'de, böyle bir süreçte polislerimizi yormayın.

O ilçeyi bilmeyen bir aday, iftiralarla Büyükçekmece halkını mağdur ediyor. Seçimin kazananı belli Büyükçekmece'den bahsedersek sayın Akgün. Kaybedeni belli. Bu seçimin belli olduğu süreçte kaybedilen süreçte arayış. Büyükçekmece'de AK Parti'de siyaset yapmış insanları biliyorum tanıyoırum. Komşularım arkadaşlarım. Çay içeriz, selamlaşırız, yemek yeriz. İyi biliyorum ki başları öne eğik, üzüntülüler. İftira dolu tanımlamalarla bu ilçeyi bilmeyen bir insan insanları rencide ediyor. Yapmayın kardeşim, seçim bitti işinize bakın. Niye kaybettik diye önününze bakın. Alın başınızı önünüze düşünün. Bir sonraki seçime hazırlanın. Büyükçekmece'den bulduğumuzla Büyükşehir'de ne yaparız diyorlar.

"ANADOLU AJANSI 100 YILIN MEDYA SKANDALINA İMZA ATTI"

AA, saat 6 küsürlerden 11'lere kadar veri girdi. Ne zaman biz çıktık 10 gibi (3 kanaldan takp ediyoruz YSK, parti sistemi, sadece büyükşehir belediye başkanlığı verilerini takip ettiğimiz kimsenin bilmediği sistem) Tüm ıslak imzalı veriler elimizdeydi. Sultangazi hariç. 2 gün sonra tamamlandı. AA bizi de aramadı. Anadolu Ajansı 100 yılın medya skandalına imza atmıştır.

Her okulda partimizin sorumluları var, müşahitlerimiz var. Bizden tek bir sayı istemedi Anadolu Ajansı. Tek bir ihtimal kalıyor, verileri nereden aldı? AK Parti'nin temsilcisinden.

"BİNALİ YILDIRIM'IN YERİNDE OLSAM..."

Sabahın köründe İstanbul'a afişler asılmaya başlandı. Bu operasyon İstanbul'u kurban etme operasyonu. Sayın Binali Yıldırım'ın yerinde olsam o kişilerin yüzüne bakmam, adam yerine koymam, haklarımı ararım.

Ayrıntılar geliyor...

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