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Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 09.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki itiraz sonucuna ve oy farkına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İmamoğlu, "Bugün itibariyle arayışlarda sayma çeşitleri değişiyor. Artık çapraz sayımlar da devam ediyor. Bu süreç bitsin artık, bu şehir yoruldu. Yaptığımız talep doğrultusunda bizi yetkilendirecektir diye düşünüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

**Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

  • Şehirin acil yönetime ihtiyaç duyduğu günlerdeyiz. Bu şehir işsizliğin en derinden hissedildiği, yoksulluğun en derinden hissedildiğini görüyoruz. Büyük kentlerin insanlarını daha derinden mağdur ettiğini biliyoruz, bir an önce yönetime gelip katkı sunmak istiyoruz. Sorunsuz bir şekilde bize devredilmesini istiyoruz yönetimin.

  • Bu şehrin çocuklarını eşitlemek, hangi semtte, hangi etnik kökende, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun bu şehrin çocukları için çalışmak istiyoruz. Bu şehirdeki işsiz, güçsüz gençleri hayata tutundurmak istiyoruz, 350 bin genci. Dolayısıyla bizim gündemimiz İstanbul. Hala enflasyonun can yaktığı İstanbul'da işsizliğe nasıl çare buluruz, onu hep beraber çalışarak çözüme bağlamalıyız.

  • Bir sürü ihbarlar alıyoruz ve bu ihbarların içerisinde mali düzenlemelerle, verilerle ilgili ihbarlar alıyoruz. Bu duyumların sona ermesini istiyoruz. Ben iyi biliyorum, bizi heyecanla bekleyen çalışanlar bizimle birlikte keyifli olacaklar, sosyal haklarına kavuşacaklar, iş yaşamlarına devam edecekler. Onların da hizmet standartlarını da etkiledikleri gibi, bazı siyasilerin aldığı kararla belediyenin ciddi zararlara uğratılabileceğiyle ilgili ciddi duyumlarımız var. Bir an önce görevi alıp, İstanbul'a hizmet etme konusunda acele etmek istediğimizi belirtmek istiyoruz.

  • Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur. AK Partili hemşerilerime de şunu söylüyorum, o hemşerilerimi tüm ahlaklarıyla, maneviyatlarıyla, tüm değerleriyle kucaklayacağımı buradan duyurmak istiyorum. Görecekler, daha saygın, adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığın hesabının sorulmadığı dönemi onlara yaşatacağız. AK Partili hemşehrilerim yüreğimizden, ve yaşamlarına saygımızdan zerre kadar şüphe etmesinler. Hepsini kucaklıyorum. Bu yeni dönemde herkesin mutluluğunu istediğimi, bu sürece karşı katkı duymayı beklediğimizi, bu süreçte İstanbul'a hizmet döneminin başlatılması döneminin başlatılmasını istiyorum. Bu duygularımla bir an önce normalleşen, seçim koordinasyonuyla size hitap eden, Bağcılar'dan Sultanbeyli'ye, Esenyurt'tan Ümraniye'ye yüzde 100 hassasiyetle, şehrin maneviyata değer vererek bu şehrin yeni bir başlangıçla buluştuğu dönemi başlatmak istiyoruz. Bu nedenle YSK'nın süreci neticelendireceğini umut ediyoruz.

  • Biz olaya sadece şöyle bakarız. Vatandaşımız gelmiştir, oyunu atmıştır, çıkan oylar sayılmıştır ve tutanağa geçilmiştir, aklımıza gelen şeyler bu. Sandık kurulu var atadıkları, kendi partilerinden ve ittifak yaptığı partiden adam var, tutanağı tutan onlar, eden onlar, kaybettik diyen onlar. Vatana millete hesap veremezler. Onun için ben hala diyorum ki, üç beş acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte gören, kendi koltuklarını sağlama alma çabası içinde olanlara karşı tedbir almalarını diliyorum. Akıl tutulması yaşamasınlar, bu memleketin bu büyük şehrini, güzel şehrini sadece İstanbullular sonuç olarak merak etmiyor, bütün dünya takip ediyor. 145 yıldır mücadele ettiğimiz bu süreçte elbette hatalar olacak, eksikler olacak ancak çok büyük hataları memleket kaldıramaz. Ben sağduyulu insanlara, kendi partileri içerisinde dikkat etmeleri konusunda uyarıyorum, göreve çağırıyorum. İşin sonucu belli.

    • Ayrıntılar geliyor....**

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