Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

**Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:
Gündemdeki son gelişmelerle ilgili açıklama yapıyorum. https://t.co/OAPQuPmK1m— Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 9 Nisan 2019
Şehirin acil yönetime ihtiyaç duyduğu günlerdeyiz. Bu şehir işsizliğin en derinden hissedildiği, yoksulluğun en derinden hissedildiğini görüyoruz. Büyük kentlerin insanlarını daha derinden mağdur ettiğini biliyoruz, bir an önce yönetime gelip katkı sunmak istiyoruz. Sorunsuz bir şekilde bize devredilmesini istiyoruz yönetimin.
Bu şehrin çocuklarını eşitlemek, hangi semtte, hangi etnik kökende, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun bu şehrin çocukları için çalışmak istiyoruz. Bu şehirdeki işsiz, güçsüz gençleri hayata tutundurmak istiyoruz, 350 bin genci. Dolayısıyla bizim gündemimiz İstanbul. Hala enflasyonun can yaktığı İstanbul'da işsizliğe nasıl çare buluruz, onu hep beraber çalışarak çözüme bağlamalıyız.
Bir sürü ihbarlar alıyoruz ve bu ihbarların içerisinde mali düzenlemelerle, verilerle ilgili ihbarlar alıyoruz. Bu duyumların sona ermesini istiyoruz. Ben iyi biliyorum, bizi heyecanla bekleyen çalışanlar bizimle birlikte keyifli olacaklar, sosyal haklarına kavuşacaklar, iş yaşamlarına devam edecekler. Onların da hizmet standartlarını da etkiledikleri gibi, bazı siyasilerin aldığı kararla belediyenin ciddi zararlara uğratılabileceğiyle ilgili ciddi duyumlarımız var. Bir an önce görevi alıp, İstanbul'a hizmet etme konusunda acele etmek istediğimizi belirtmek istiyoruz.
Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur. AK Partili hemşerilerime de şunu söylüyorum, o hemşerilerimi tüm ahlaklarıyla, maneviyatlarıyla, tüm değerleriyle kucaklayacağımı buradan duyurmak istiyorum. Görecekler, daha saygın, adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığın hesabının sorulmadığı dönemi onlara yaşatacağız. AK Partili hemşehrilerim yüreğimizden, ve yaşamlarına saygımızdan zerre kadar şüphe etmesinler. Hepsini kucaklıyorum. Bu yeni dönemde herkesin mutluluğunu istediğimi, bu sürece karşı katkı duymayı beklediğimizi, bu süreçte İstanbul'a hizmet döneminin başlatılması döneminin başlatılmasını istiyorum. Bu duygularımla bir an önce normalleşen, seçim koordinasyonuyla size hitap eden, Bağcılar'dan Sultanbeyli'ye, Esenyurt'tan Ümraniye'ye yüzde 100 hassasiyetle, şehrin maneviyata değer vererek bu şehrin yeni bir başlangıçla buluştuğu dönemi başlatmak istiyoruz. Bu nedenle YSK'nın süreci neticelendireceğini umut ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor....**