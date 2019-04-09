Ekrem İmamoğlu'ndan son dakika İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur. AK Partili hemşerilerime de şunu söylüyorum, o hemşerilerimi tüm ahlaklarıyla, maneviyatlarıyla, tüm değerleriyle kucaklayacağımı buradan duyurmak istiyorum. Görecekler, daha saygın, adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığın hesabının sorulmadığı dönemi onlara yaşatacağız. AK Partili hemşehrilerim yüreğimizden, ve yaşamlarına saygımızdan zerre kadar şüphe etmesinler. Hepsini kucaklıyorum. Bu yeni dönemde herkesin mutluluğunu istediğimi, bu sürece karşı katkı duymayı beklediğimizi, bu süreçte İstanbul'a hizmet döneminin başlatılması döneminin başlatılmasını istiyorum. Bu duygularımla bir an önce normalleşen, seçim koordinasyonuyla size hitap eden, Bağcılar'dan Sultanbeyli'ye, Esenyurt'tan Ümraniye'ye yüzde 100 hassasiyetle, şehrin maneviyata değer vererek bu şehrin yeni bir başlangıçla buluştuğu dönemi başlatmak istiyoruz. Bu nedenle YSK'nın süreci neticelendireceğini umut ediyoruz.