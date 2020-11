Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyareti

Depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir’e geçmiş olsun dileklerini iletmek için gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Başkan Soyer'in depremle ilgili bilgileri paylaştığı İmamoğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Depremde yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. Kurtulanlar, hele ki çocuklar bizi çok mutlu etti" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin İzmir'de deprem bölgesinde inceleme yaptığını kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu yaşanan manzarayı İstanbul'a endeksleyerek görmeye çalıştık. Bugün de İzmir ziyaretinde deprem bölgesinde gözlem yapmak üzere meclis üyelerimiz, teknik ekibimiz bana eşlik ediyor. Çünkü İstanbul için deprem tehdidi var ve bu konu hep gündemimizde."

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Covid-19 tedavisi tamamlan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi alan ve ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendilerine bu süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür etti. Soyer, "Depremin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi en can alıcı noktalarda ‘nasıl faydalı olurum’ diye seferber oldu. Belediyenizin Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı bizi ziyaret etti. Deprem riski İzmir için her zaman var. Çünkü bu kırılan fay Ege Denizi'nde 70 kilometre ötemizde. Karada bir fay kırılsaydı daha büyük felaketler olacaktı. Biz bunu uyarıcı deprem olarak ele alıyoruz. Şu an için çok ucuz atlattık" dedi.