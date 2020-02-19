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Ekrem İmamoğlu'ndan UKOME kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2020 15:14 | Son Güncelleme

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ve UKOME'ye bazı bakanlıklardan temsilcilerin katılımına olanak sağlayan düzenlemeyi sert bir dille eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Dünyanın hiçbir aklı başında yöneticisinin, yönetiminin böyle bir hamle yapma ihtimali bile yok. Bu şaşırmışlık. İstanbul sizin oyuncağınız değil" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediyesi ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

UKOME KARARI RESMİ GAZETE'DE

İmamoğlu, Resmi Gazete’de yayınlanan ve UKOME’ye bazı bakanlıklardan temsilcilerin katılımına olanak sağlayan düzenlemeyle ilgili soruya yanıt verdi.

“Güne göre, siyasi hesaba göre, siyasi iktidarın o günkü psikolojisine göre kanun hazırlamak dünyanın hiçbir yerinde yok” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

Dünyanın hiçbir aklı başında yöneticisinin, yönetiminin böyle bir hamle yapma ihtimali bile yok. Bu şaşırmışlık. Şaşkınlık. Yani oyuncağı elinden alınmış bir çocuk ağlar ya; öyle bir durum.

Burası sizin oyuncağınız değil. Burası İstanbul. Kadim bir kent. Bugün Ekrem var, yarın başka birisi var, dün başka birisi vardı. Yani buna saygı duyup, birbirimize sarılsak, birbirimizle iyi geçinsek, güzel işler üretsek, konuşsak, ortak akılla işler üretsek.

Hayatınız siyaset mi? Hayatınız siyasi partiler mi? Hayatınız siyasi liderler mi? Benim hayatım; 16 milyon insan. Sizin de hayatınız, 83 milyon insan olsun; partiniz, siyasi egonuz değil.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Ukome

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