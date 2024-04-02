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  4. Van, DEM'den AK Parti'ye geçmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi: 'Bu kabul edilemez'

Van, DEM'den AK Parti'ye geçmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi: 'Bu kabul edilemez'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.04.2024 18:43
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre Van’da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan’ın memnu(seçilme) haklarının iptali hakkında sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu kabul edilemez" dedi.

Van, DEM'den AK Parti'ye geçmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi: 'Bu kabul edilemez'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55,68 oy oranıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu (seçilme) haklarının iptali hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kararın Van halkının iradesinin tanınmaması olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

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"VAN HALKININ İRADESİNİ TANIMAMAKTIR"

İmamoğlu'nun "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Hukukçuların bütünüyle hukuk dışı buldukları bir karar gerekçe gösterilerek Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen DEM Parti adayına mazbatasının verilmemesi Van halkının iradesini tanımamaktır. Bu kabul edilemez. Seçimlerin siyasi maksatlı yargı kararlarıyla gölgelenmesine karşı hep birlikte tepki göstermek ve demokrasiden yana tavır almak zorundayız. Milli iradenin üstünlüğü Cumhuriyetimizin temel değerlerinden biridir. Hükümeti ve mahkeme heyetlerini, son yıllardaki tavırları artık terkedip, asıl ve en büyük irade olan halk iradesine saygı duymaya davet ediyorum."


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Ekrem İmamoğlu Abdullah Zeydan dem ibb
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