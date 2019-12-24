Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki davada yeni gelişme

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Ekrem İmamoğlu ve babası katılmadı. İmamoğlu ve babasını 3 avukat temsil etti.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER



Duruşmada üç şikayetçi hazır bulundu. F.K., "Ben daha önce şikayetimden vazgeçtiğimi mahkemenize bir dilekçe ile sunmuştum. Okumuş olduğunuz 18 Haziran 2015 tarihli dilekçe bana aittir. Şikayetçi değilim" dedi.

A.K. ve T.C. de 18 Haziran 2015 tarihinde sundukları dilekçe ile şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan ederek, "Şikayetçi değilim" dediler.

Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun avukatı Ali Asker Kazak, mahkemenin bu davada müvekkilleri hakkında 24 Haziran 2014 tarihinde beraat kararı verdiğini, şikayetçilerin de 18 Haziran 2015 tarihinde şikayetlerinden vazgeçtiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Beraat kararı kesinleşmiştir. Kesinleşen dava üzerinden duruşma görülmektedir. Ceza Muhakemeleri 243. maddesine göre şikayetten vazgeçme ile müdahillik düşmektedir. Yine aynı kanunun 266. maddesi ile mercii tarafından karar verilinceye kadar şikayetten vazgeçme geçerlidir. Şikayetçiler 18 Haziran 2015 tarihide şikayetlerinden vazgeçmişlerdir. Mahkemenizin 27 eylül 2019 tarihinde düzenlediği tutanakla şikayetten vazgeçme dilekçelerinin UYAP aracılığı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, klasörde muhafaza edildiği saptandı. Yargıtay'ın karar tarihi 2018'dir. Müdahillerin temyiz hakkı bulunmadığından, yani bu karar temyize kabil olmadığından ve süresi geçtiğinden kesinleşmiştir. Mahkemenizin beraat kararı kesinleştiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığı yönünden karar verilmesini talep ederiz" dedi.