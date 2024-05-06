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  4. Eksi 6,8 derece! Türkiye’nin en soğuk ili orası oldu

Eksi 6,8 derece! Türkiye’nin en soğuk ili orası oldu

06.05.2024 10:50
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Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde bu gece eksi 6,8 dereceyle Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Eksi 6,8 derece! Türkiye’nin en soğuk ili orası oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili sıfırın alında 6,8 dereceyle Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi’nde hava sıcaklığı eksi 6,8 derece olarak ölçülürken, Amasya Tavşan Dağı eksi 5,4 olarak ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin en soğuk üçüncü yeri ise eksi 5,3 derece ile Bolu Abant Gölü Milli Parkı oldu.

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Geçtiğimiz gün ise Bolu’da kar ve dolu yağışı etkili olmuştu. Geçtiğimiz gün kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve dolu yağışı nedeniyle hava sıcaklığı şehir genelinde düşmüştü. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Bolu soğuk
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