Ekşi Sözlük kapatıldı mı? 22 Şubat 2023 Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim engeli açıklaması!

Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Merak edilen soru geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklama ile yanıt buldu. Çok dayıda vatandaş internette "Ekşi Sözlük kapatıldı mı? 22 Şubat 2023 Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.
Ekşi Sözlük Kapatılmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini açıkladı.
Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Alınan bu kararın ardından Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.
Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair bir ise bilgi verilmedi.
Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut, sosyal medyadan "Biraz önce sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız" dedi.
biraz önce @sozluk hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edincikçe paylaşacağız. https://t.co/pduUQSU3ev pic.twitter.com/DZ854YRQbI— Basak Purut (@basakpurut) February 21, 2023
Ekşi Sözlük yaptığı açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız." dedi.
merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. bilgi aldıkça paylaşacağız.— ekşi sözlük (@sozluk) February 21, 2023