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Ekşi Sözlük kapatıldı mı? 22 Şubat 2023 Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim engeli açıklaması!

22.02.2023 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Sözlük kapatıldı mı, çöktü mü? "Bu siteye ulaşılamıyor" mesajıyla karşı karşıya kalan kullanıcılar arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) dün açıklamada bulunuldu. Erişim engeli açıklamasının ardından Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut, Twitter'da paylaşımda bulundu. Birçok kişi internette "Ekşi Sözlük kapatıldı mı? 22 Şubat 2023 Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Ekşi Sözlük kapatıldı mı? 22 Şubat 2023 Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim engeli açıklaması!

Ekşi Sözlük kapatıldı mı? Merak edilen soru geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklama ile yanıt buldu. Çok dayıda vatandaş internette "Ekşi Sözlük kapatıldı mı? 22 Şubat 2023 Ekşi Sözlük çöktü mü, neden açılmıyor?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

EKŞİ SÖZLÜK KAPATILDI MI?

Ekşi Sözlük Kapatılmadı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini açıkladı.

ekşi sözlükk

EKŞİ SÖZLÜK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Alınan bu kararın ardından Ekşi Sözlük sitesine giriş yapılamıyor.

EKŞİ SÖZLÜK NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engelinin ne zaman kalkacağına dair bir ise bilgi verilmedi.

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EKŞİ SÖZLÜK'TEN ERİŞİM ENGELİ AÇIKLAMASI

Ekşi Sözlük CEO'su Başak Parut, sosyal medyadan "Biraz önce sözlük hakkında bir engelleme kararı olduğunu öğrendik, konuyu araştırıyoruz, bilgi edindikçe paylaşacağız" dedi.

Ekşi Sözlük yaptığı açıklamada, "Merhaba, erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız." dedi.


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Ekşi Sözlük

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