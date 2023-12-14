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Ekşi Sözlük yine mi kapandı? Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi mi?

14.12.2023 12:26 | Son Güncelleme:
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Ekşi Sözlük kapandı mı sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 6 şubat depremlerinin ardından "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük’ün kullandığı yeni alan adı eksisozluk1923.com'a da mahkeme yoluyla yeniden erişim engeli getirildi. Peki, Ekşi Sözlük erişim engeli ne zaman kaldırılacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

Ekşi Sözlük yine mi kapandı? Ekşi Sözlük'e erişim engeli geldi mi?

Ekşi Sözlük erişim engeline dair detaylar merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve Hatay başta olmak üzere çok sayıda kenti de etkileyen iki büyük depremin ardından "Milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle 25 Şubat’ta erişime kapatılan Ekşi Sözlük'e yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

Söz konusu kapatma kararına Ekşi Sözlük itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat verilen son kararla site açılamadan yine kapanmıştı.

Ekşi Sözlük 1

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ alan adına taşınmış ancak bu alan adı da 13 Mayıs’ta erişime kapatılmıştı. Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı ‘eksisozluk1923.com’ alan adı da bugün kapatıldı .

Ekşi Sözlük’ün yeni alan adı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçeleriyle Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği'nin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi. Site 25 Şubat'tan bu yana üçüncü kez erişime kapatılmış oldu.

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