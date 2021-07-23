HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ekvador’da 2 hapishanede isyan çıktı: 21 ölü

Ekvador’da 2 hapishanede isyan çıktı: 21 ölü

23.07.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador’da bulunan 2 hapishanede çıkan isyanda polis müdahalesi sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Ekvador’da 2 hapishanede isyan çıktı: 21 ölü

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bulunan 2 hapishanede isyan çıktı. Ulusal Özgürlükten Yoksun Kişilere Kapsamlı Bakım Hizmeti’nden (SNAI) yapılan açıklamada, Ekvador’un güneybatısındaki Guayaquil’de bulunan Litoral cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkumun hayatını kaybettiği, 3 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Ekvador Savcılığı ise Cotopaxi’de bulunan Latacunga cezaevinde de dün başlayan isyanlarda şimdiye kadar 13 mahkumun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca aynı cezaevinde 35 mahkumun ve 6 polis memurunun yaralandığı belirtildi. Şimdiye kadar toplamda 21 mahkum hayatını kaybederken, toplam 35 mahkum ve 9 polis memuru da yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cotopaxi’daki Litoral hapishanesinde polis memurları kaçmak için ana kapıya çıkan 61 mahkumu ele geçirdi.

Anti-virüs programı yazılımcısı John McAfee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulunduAnti-virüs programı yazılımcısı John McAfee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu

ŞUBAT AYINDA 79 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Guayas ve Cotopaxi cezaevleri, Şubat ayında aynı anda kanlı isyanların gerçekleştiği 4 hapishaneden 2’siydi. Aralarında polis memurları ve mahkumların da olduğu 79 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

HAPİSHANELER AŞIRI KALABALIK

Ekvador’da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum var. Uzmanlara göre, hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyana ihtiyaç var. Ülkedeki hapishane aşırı kalabalık oranı yüzde 30 civarında. Kamu Denetçiliği Kurumu’na göre 2020 yılında cezaevlerinde 103 cinayet işlendi.

Ekvador, pandeminin ortasında ve hapishane nüfusunu azaltmak için küçük suçlardan hüküm giyenler için ikame tedbirler uygulayarak cezaevlerindeki doluluk oranını yüzde 42’den yüzde 30’a indirdi. (İHA)

Haiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü, kanlar içinde sokak sokak gezdirdilerHaiti'de kaos! Ülkeden gelen fotoğraflar dehşete düşürdü, kanlar içinde sokak sokak gezdirdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştüKaçmak isteyen kurbanlık keçi çatıdan böyle düştü
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
İtalya'da OHAL yıl sonuna kadar uzatıldıİtalya'da OHAL yıl sonuna kadar uzatıldı
Anahtar Kelimeler:
polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Menajeri açıkladı! 'Tam 2 milyon'

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.