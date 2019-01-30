El Beşir: “Sudan bir yabancı komploya maruz kaldı”

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Sudan’ın 1955’ten bu yana dışarıdan bir komploya maruz kaldığını, 20 yıldan fazla bir süredir ekonomik kuşatma ve savaş altında olduğunu söyledi.
Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Sudan’ın başkenti Hartum’da gerçekleştirdiği konuşmada, ülkesin yabancı komplolara maruz kaldığını ifade etti. Beşir, "Sudan’a karşı uygulanan kuşatma ve savaşa rağmen, bu zorlukların üstesinden gelmek için çalışıyoruz" dedi. Sudan Devlet Başkanı, Suriye, Yemen, Irak, Libya, Mısır ve Tunus ülkelerinin maruz kaldığı komploya bu kez kendi ülkesinin maruz kaldığını ifade etti. "Sudan’ın vatandaşlarının yararına olan kaynaklardan yararlanmaya çalışıyoruz" diyen El Beşir, ülkesinin bu krizin üstesinden istikrarlı bir şekilde geleceğini vurguladı.
Protestolarda bugüne kadar 45 kişinin hayatını kaybettiği ve bin kişinin de yaralandığı ifade edilirken, Uluslararası Af Örgütü protestolarda 37 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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