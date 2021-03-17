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El bombası ile bahis oynatan şebekeye polis operasyonu

17.03.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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El bombası ile bahis oynatan şebekeye polis operasyonu

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde 2 milyon 500 bin TL’lik yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik yapılan operasyonda ele geçirdiği el bombası karşısında karşılandı.

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde 2 milyon 500 bin TL’lik yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik yapılan operasyonda ele geçirdiği el bombası karşısında karşılandı. Başarılı bir operasyona imza atan Afyonkarahisar polisi, çok sayıda silah ve mermide ele geçirirken, operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler koordinesinde gerçekleştirildi. Yasadışı futbol ve çeşitli oyunlara dair bahis oynatıldığını tespit eden Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışı kaynaklı totobobet.com ve ligbet24.com isimli yasadışı bahis sitelerinden ‘kasa adminliği’ kiralama yöntemi ile bahis oynatıldığını belirledi. Şebekenin yasadışı bahis oynatmak amacıyla İstanbul’da farklı şahıslara ait banka hesaplarına para transferi yaptıkları ve 2018’den bu yana yaklaşık 2 milyon 500 bin TL’lik haksız kazanç elde ettiklerini tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler Afyonkarahisar merkezli Kütahya ve İstanbul’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskında haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişiden, 11’i gözaltına alınırken 1 kişinin ise yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Bahis çetesi üyelerinin adreslerinden adeta cephanelik çıktı!
Afyonkarahisar’da gözaltına alınan şahıslardan İsmail S., Yasin Ç. ve Hasan K.’nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet el bombası 2 adet ruhsatsız tabanca ve içerisinde 14 adet mermi, 10 bin TL, 4 bin 545 Euro, 500 Amerikan Doları, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet süngü, 1 adet 500 gram dolu barut kutusu, değişik çaplarda 84 adet mermi, 16 adet yasadışı bahiste para naklinde kullanılan banka hesabı cüzdanı, 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, 7 adet USB bellek, 3 adet laptop ve hafıza kartı ele geçirildi. Polis operasyonda ele geçirilen el bombasının nasıl temin edildiğini araştırırken, şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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