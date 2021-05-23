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El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

23.05.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da iş yerine gireceği sırada genç kızın telefonunu arka cebinden alarak kaçan şüpheli kayıplara karıştı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

El çabukluğuyla, genç kızın arka cebindeki telefonunu çaldılar

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didem Turan (21) sabah saatlerinde iş yerine gitmek için evinden çıktı. İş yerinin olduğu caddeye geldiği sırada arkasından takip eden iki kişi tam iş yerinin kapısını açarken, arka cebinden telefonu el çabukluğu ile alarak kayıplara karıştı.
Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM"

Olayı yaşayan Didem Turan, "İş yerime geldim. Kapıyı açarken durduğum yerde dükkanın önünde cebimden alıp kaçıldı. Sonrasında peşinden gittim fakat yetişemeyince geri döndüm. Yanımdan geçen adamla beraberlermiş. Fakat ben o an göremedim. İleri gidip 'abi bunu tanıyor musun?' dediğimde bana 'tanımıyorum' diyerek cevap verdi. Polise başvurdum, geldiler, ifademi aldılar. Kameraları incelediler ve inşallah bulunur. İnsan korku yaşıyor. 5 senedir bu dükkanda çalışıyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm" şeklinde konuştu.
Polis ekipleri kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. (İHA)


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Bursa
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