HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. El Kaide kefen içerisindeki görüntülerini paylaştı: Usame Bin Ladin'den sonra 'en tehlikeli' grubun başındaki isim öldü!

El Kaide kefen içerisindeki görüntülerini paylaştı: Usame Bin Ladin'den sonra 'en tehlikeli' grubun başındaki isim öldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
11.03.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Kaide'nin Yemen kolu lideri Halid Batarfi'nin öldüğü bildirildi. ABD'nin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu ve Usame Bin Ladin'in ölümünün ardından hala faaliyet gösteren grubun 'en tehlikeli kolu' olarak görülen AQAP'ın lideri olan Batarfi'nin ölüm neden henüz bilinmiyor. El Kaide, Batarfi'nin beyaz bir kefene sarılı videosunu yayınladı.

El Kaide kefen içerisindeki görüntülerini paylaştı: Usame Bin Ladin'den sonra 'en tehlikeli' grubun başındaki isim öldü!

Yıllarca kaldığı cezaevinden bir baskınla kaçmayı başaran Batarfi, Yemen'deki iç savaşa rağmen ülkenin yönetiminde dolaylı olarak etkin rol aldı.

AQAP, gerek Amerikan insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerekse Yemen'deki iç savaş nedeniyle nispeten zayıflama hissedilse de Usame bin Ladin'in ölümünün ardından hala faaliyet gösteren grubun 'en tehlikeli kolu' olarak görülüyordu.

22

BEYAZ KEFENE SARILI VİDEOSUNU YAYINLADI

El Kaide, Batarfi'nin beyaz bir kefene ve siyah-beyaz el Kaide bayrağına sarılı videosunu yayınladı.

Militanlar el Batarfi'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, yüzünde de belirgin bir travma izine rastlanmadı.

El Batarfi'nin 40'lı yaşların başında olduğu sanılıyor.

Screenshot_3

ÖRGÜTÜN YENİ LİDERİ AÇIKLANDI

Örgütten yapılan duyuruda Saad bin Atıf el Evlaki'nin liderliği devralacağı açıklandı.

Washington'ın başına 6 milyon dolar ödül koyduğu el Evlaki'nin "ABD ve müttefiklerine karşı alenen saldırı çağrısı yaptığı" biliniyor.

El Kaide'nin Yemen kolu, Paris'te 2015'te Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'yu hedef alan ölümcül saldırının sorumluluğunu da üstlenmişti.

1

BM tahminlerine göre örgütün toplam gücü üç ila dört bin aktif savaşçı ve pasif üyeden oluşuyor.

(EuroNews)

Anasayfa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kafe önünde ortalık kan gölüne döndüKafe önünde ortalık kan gölüne döndü
MSB'de kritik toplantı! Güler, Kalın ve Fidan bir araya geldiMSB'de kritik toplantı! Güler, Kalın ve Fidan bir araya geldi
Rahat ve tarz! Crocs terlik Bahar Fırsatları kapsamında indirimdeRahat ve tarz! Crocs terlik Bahar Fırsatları kapsamında indirimde
Anahtar Kelimeler:
El Kaide Usame bin Ladin
En Çok Okunan Haberler
İstenmeyen aileyi mahalleden kovdular

İstenmeyen aileyi mahalleden kovdular

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

İstanbul'dan üç ilçe listede yer alıyor!

Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

Merkez Bankası verisi emekli maaşı zammını ele verdi

Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde çileden çıktı! Fotoğraf ısrarı kızdırdı

Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde çileden çıktı! Fotoğraf ısrarı kızdırdı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili davada karar

Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay: 70 bine satıldım!

Eşini cinsel içerikli videolarla tehdit edip fuhuş yaptırdı! İğrenç detay: 70 bine satıldım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.