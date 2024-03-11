El Kaide kefen içerisindeki görüntülerini paylaştı: Usame Bin Ladin'den sonra 'en tehlikeli' grubun başındaki isim öldü!

Yıllarca kaldığı cezaevinden bir baskınla kaçmayı başaran Batarfi, Yemen'deki iç savaşa rağmen ülkenin yönetiminde dolaylı olarak etkin rol aldı.

AQAP, gerek Amerikan insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerekse Yemen'deki iç savaş nedeniyle nispeten zayıflama hissedilse de Usame bin Ladin'in ölümünün ardından hala faaliyet gösteren grubun 'en tehlikeli kolu' olarak görülüyordu.

BEYAZ KEFENE SARILI VİDEOSUNU YAYINLADI

El Kaide, Batarfi'nin beyaz bir kefene ve siyah-beyaz el Kaide bayrağına sarılı videosunu yayınladı.

Militanlar el Batarfi'nin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermezken, yüzünde de belirgin bir travma izine rastlanmadı.

El Batarfi'nin 40'lı yaşların başında olduğu sanılıyor.

ÖRGÜTÜN YENİ LİDERİ AÇIKLANDI

Örgütten yapılan duyuruda Saad bin Atıf el Evlaki'nin liderliği devralacağı açıklandı.

Washington'ın başına 6 milyon dolar ödül koyduğu el Evlaki'nin "ABD ve müttefiklerine karşı alenen saldırı çağrısı yaptığı" biliniyor.

El Kaide'nin Yemen kolu, Paris'te 2015'te Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'yu hedef alan ölümcül saldırının sorumluluğunu da üstlenmişti.

BM tahminlerine göre örgütün toplam gücü üç ila dört bin aktif savaşçı ve pasif üyeden oluşuyor.

(EuroNews)





