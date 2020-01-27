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  4. ELAZIĞ 2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ'A ENKAZ ALTINDA İLK MÜDAHALEYİ UMKE EKİBİ YAPTI - (ÖZEL)

ELAZIĞ 2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ'A ENKAZ ALTINDA İLK MÜDAHALEYİ UMKE EKİBİ YAPTI - (ÖZEL)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:11 | Son Güncelleme

2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ'A ENKAZ ALTINDA İLK MÜDAHALEYİ UMKE EKİBİ YAPTI - (ÖZEL)  Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız'a enkaz altında ilk müdahaleyi yapan UMKE görevlileri Yıldız'ın hayatta kalması için büyük bir çaba sarf etti.

2,5 YAŞINDAKİ YÜSRA'NIN ANNESİ AYŞE YILDIZ'A ENKAZ ALTINDA İLK MÜDAHALEYİ UMKE EKİBİ YAPTI - (ÖZEL)
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız'a enkaz altında ilk müdahaleyi yapan UMKE görevlileri Yıldız'ın hayatta kalması için büyük bir çaba sarf etti. Ayşe Yıldız'a ulaşan ekipler önce serum takarak sıvı takviyesi yaptı, ardından gerekli müdahalede bulundu. O ekipler o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız 25, annesi Ayşe Yıldız 28 saat sonunda enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı. Ayşe Yıldız'ın hayatta kalması için mücadele eden UMKE görevlilerin Yıldız'a ilk müdahaleyi enkaz altında yaptığı ortaya çıktı. Ayşe Yıldız'a ulaşan ekipler önce serum takarak sıvı takviyesi yaptı, ardından gerekli müdahalede bulundu. O ekipler o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı.
"BU MÜDAHALEYİ YAPMASAYDIK BELKİ AYŞE HANIM ŞU AN HAYATTA OLMAYABİLİRDİ"
Bilecik'te UMKE'de görev yapan ve enkaz altındaki Ayşe Yıldırım'a ulaşarak ilk müdahaleyi yapan paramedik Hatice Yücel, "Ben Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma ekibinde çalışıyorum. UMKE'de aktif bir şekilde çalışmalara katılıyorum. Deprem olduğunu duyduğumuzda çantamı hazırladım, yola çıktık. Enkazdan ilk önce bebeğimizi çıkardılar. Daha sonra aşağıda annesinin de sağ olduğunu, içerinin çok dar olduğu için ona müdahale edecek ufak tefek birine ihtiyaç olduğunu söylediler. Ben hemen gönüllü oldum. Üstümdeki montu çıkarmam gerekiyordu. Jandarma arama kurtarma ekibinden komutan ile birlikte aşağı indik. Sonra tek başıma ilerlemem gerektiğini söyledi. Onun tarifiyle sol-sağ yaparak 5 metre kadar sürünmem gerekti. Kafamı kaldırabileceğim bir alan söz konusu değildi. Sürünerek Ayşe hanıma ulaştım. Koluna zor uzanabiliyordum. Benim için çok zordu. Hayatımda açtığım en zor damar yoluydu. Damar yolunu açtıktan sonra serumunu taktım. Yaşamsal bulgularını kontrol ettim. 'Senin için buradayız, bak ben de senin yanındayım şu an' dedim. İhtiyacı olan sıvıyı taktık. Kurtarılması için iki saat bir çaba gösterildi. Biz ona bu müdahaleyi yapmasaydık belki Ayşe hanım şu an hayatta olmayabilirdi."
"İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN DIŞARI ÇIKARMAYI BAŞARDIK"
Ayşe Yıldız'a ilk müdahaleyi yapanlardan biri Samsun UMKE'de görevli Burak Kasa, "Arkadaşlarımız ilk müdahaleyi yaptılar. Sonra enkaz alanına bizim girmemiz gerekti. Ben jandarma ile birlikte enkaz alanına girdim, gerekli ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sabitleme işlemini yaptım. İlk müdahalenin ardından dışarı çıkarmayı başardık. Yaklaşık 3-4 metre derinlikte bir çukurdu. O çukuru geçtikten sonra enkaz alanına, Ayşe hanımın yanına doğru gidebilmek için 50 cm genişliğinde yer var. Oradan sürünerek gitmek zorunda kaldık" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-UMKE ekibinden görüntüler
-Röportajlar
-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)
-Detay görüntüler
Haber : Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Uğur CAN - ELAZIĞ, (DHA)

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