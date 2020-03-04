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Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 07:50 | Son Güncelleme

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

(İHA)

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Elazığ deprem Sivrice

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