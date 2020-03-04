Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Deprem Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, saat 07.25'de merkez \u00fcss\u00fc Sivrice il\u00e7esi olan 3.8 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi. Depremin yerin 17 kilometre alt\u0131nda meydana geldi\u011fi belirtildi.\n(\u0130HA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00d6ks\u00fcr\u00fck tarz\u0131n\u0131zdan hastal\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 ke\u015ffedin! Ak\u015fam saatlerinde ba\u015fl\u0131yorsa...Yunanistan \u00f6l\u00fcme terk etti! Ege'de yeni skandalDikkat! Bu hastal\u0131k k\u00f6rl\u00fck ve uzuv kay\u0131plar\u0131na neden oluyor