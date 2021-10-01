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  4. Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası anbean kamerada

Elazığ'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası anbean kamerada

01.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kovancılar ilçesi TOKİ kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki otomobil ile S.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ardından Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.

KAZA ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Elazığ
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