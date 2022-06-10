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Elazığ'da av tüfeğiyle dehşet! Tartıştığı ağabeyini göğsünden ve yüzünden vurdu

10.06.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da bir şahıs, aralarında husumet bulunan ağabeyini av tüfeği ile 2 el ateş ederek vurdu. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına, Ö.T. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Kullandığı tüfeğe de el koyan ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da av tüfeğiyle dehşet! Tartıştığı ağabeyini göğsünden ve yüzünden vurdu

Olay, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan kardeşler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Ö.T. (31), ağabeyi G.T.’yi (33) av tüfeği ile iki el ateş ederek göğüs ve yüz bölgesinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AV TÜFEĞİNE EL KONULDU

Yaralı şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.T. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine ise el konuldu.
Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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(İHA)

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