Elazığ'da av tüfeğiyle dehşet! Tartıştığı ağabeyini göğsünden ve yüzünden vurdu

Olay, merkeze bağlı Gökçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan kardeşler arasında kavga çıktı. Kavga esnasında Ö.T. (31), ağabeyi G.T.’yi (33) av tüfeği ile iki el ateş ederek göğüs ve yüz bölgesinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AV TÜFEĞİNE EL KONULDU

Yaralı şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ö.T. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayda kullanılan av tüfeğine ise el konuldu.

Konuyla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

