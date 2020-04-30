Elazığ'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Elaz\u0131\u011f saat 11. 45'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez \u00fcss\u00fcn\u00fc Sivrice b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ise 4.2 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. \nKandilli Rasathanesi depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 4.3 olarak a\u00e7\u0131klad\u0131. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekK\u0131z \u00e7ocu\u011funa cinsel istismardan tutuklu bulundu\u011fu cezaevinde intihar ettiKoronavir\u00fcsl\u00fc 56 ya\u015f\u0131ndaki adam, \u00f6lmeden \u00f6nce bir gence t\u00fck\u00fcrd\u00fc!