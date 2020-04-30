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Elazığ'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Elazığ saat 11. 45'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Elazığ'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Elazığ saat 11. 45'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Sivrice büyüklüğünü ise 4.2 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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