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Elazığ’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 23:25 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki ayrı trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

İlk kaza, Elazığ-Tunceli Karayolu Kovancılar ilçesinde bir balık evi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki otomobil arızalandı. Arızalanan aracı H.K ile beraberindeki Muhlis Taş iterek sağ şeride yanaştırmaya çalıştı. O sırada A.K. yönetimindeki TIR, otomobile çarptı. Kazada Muhlis Taş olay yerinde hayatını kaybetti, H.K. de yaralandı.

6 YARALI

İkinci kaza ise, Elazığ-Bingöl karayolunun 26’ncı kilometresinde meydana geldi. A.A. idaresindeki otomobil ile Almanya’dan Elazığ’a gelen Y.A. idaresindeki yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Her iki kazada olay yerine sağlık, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. İlk kazada hayatını kaybeden Taş’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

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